Presenta Xbox control inspirado en Forza Horizon 5

02 min 30 seg

Gadgets/Staff

Hora de publicación: 19:03 hrs.

Forza Horizon 5 está a sólo unos meses de su lanzamiento y ya calienta los motores entre los fanáticos con un control inalámbrico de edición limitada, inspirado en los colores de la franquicia de carreras.Xbox presentó el nuevo modelo que destaca por su diseño exótico: cuenta con una carcasa transparente color amarillo para ver las "entrañas" de la maquinaria del control y unos destellos en color rosa y azul.Los botones comparten la estética rosada, mientras que las letras hacen contraste con el color azul. Por su parte, los gatillos siguen esta estética bicolor, mientras que la parte trasera viene en color blanco, con las agarraderas texturizadas en color gris."Toma el control de cualquier terreno con agarres texturizados, botones personalizados y patrones de agarres laterales tipo abolladura inspirados en los volantes de autos de rendimiento", describe Xbox en su sitio.Con la compra del mando, los usuarios podrán acceder a contenido exclusivo descargable en el próximo título, que incluye un auto de edición especial, un artículo cosmético y una expresión de victoria.El control no añade nuevas características ni otras funcionalidades. Al igual que la versión estándar, se podrá conectar a la PC, tabletas, iOS y Android mediante Bluetooth. También requiere un par de baterías AA.El precio sugerido por Xbox es de mil 800 pesos, aunque los precios pueden cambiar de acuerdo al distribuidor.La fecha de lanzamiento aún no está definida, aunque se prevé que esté disponible a partir del próximo 9 de noviembre cuando se estrene el videojuego.Forza Horizon 5 es la nueva entrega desarrollada por Playground Games y distribuida por Xbox Game Studios. Las carreras tendrán como escenarios de fondo paisajes inspirados en la naturaleza de México.Los pilotos podrán recorrer desiertos, selvas, ciudades históricas, ruinas, playas, cañones y hasta la cuenca de un volcán activo.Forza Horizon 5 estará disponible para consolas Xbox Series X, Xbox Serie S, Xbox One y PC con Windows 10 y Steam. Será incluido al catálogo de Xbox Game Pass en su lanzamiento.