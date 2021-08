Prevé Veracruz retrasar regreso a clases por huracán

Óscar Uscanga

Las clases presenciales en la región norte de Veracruz no iniciarán el próximo lunes 30 de agosto, debido a las afectaciones del huracán 'Grace', afirmó el Gobernador Cuitláhuac García.Tras una reunión en Poza Rica, el Mandatario morenista informó que se planteará a la titular de Educación Pública federal, Delfina Gómez, este retraso en los municipios afectados."Mañana estará presente la Secretaria de Educación Pública, le vamos a plantear que exista un desfasamiento en zona de impacto en regreso a clases, lo va a considerar, pensamos que es una maestra de sensibilidad, docente compañera muy sensible, va a entender que en la zona de impacto se va a diferir el regreso a clases", dijo a medios locales."Ya anunciaremos cuánto tiempo, es un hecho que se va a diferir, pero cuánto tiempo lo vamos a acordar con ella, estamos hablando de la zona de Martínez de la Torre a Álamo Temapache, en esa región, sería de costa a sierra, todo ese sector, ya definiremos qué municipios".García Jiménez, quien sólo ha brindado una conferencia de prensa posterior al impacto del huracán, añadió que municipios como Poza Rica, Tecolutla y Papantla siguen sin el suministro de energía eléctrica por los daños a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)."El principal problema que tenemos y nos urge rehabilitar es el de la luz eléctrica; el segundo, las personas que con el norte que aquí pegó entre 195 hasta 205 kilómetros por hora fue el destechamiento de varias casas de lámina, la segunda prioridad es sacar el diagnóstico lo más rápido posible de la gente que requiere el apoyo de lámina, para integrar esa petición en compra conjunta y lo más pronto posible iniciar el reparto".Se prevé que mañana, al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se informe un plan de ayuda nacional a los afectados.En medio de los daños, los Alcaldes de la región norte han expresado su preocupación por la falta de una respuesta de emergencia por parte de la Administración morenista de García Jiménez.Javier Velázquez, Edil morenista de Poza Rica, reconoció ayer que no se han dado abasto las cuadrillas municipales para limpiar la ciudad llena de escombros.Su homólogo Mariano Romero González (PRD-PRI-PAN), de Papantla, también afirmó a REFORMA que los servicios municipales estaban rebasados ante campos agrícolas destrozados, familias sin techo y árboles caídos.Asimismo, Juan Antonio Aguilar Mancha (PAN), de Tuxpan, pidió a las autoridades estatales menos burocracia para hacer llegar los recursos lo antes posible a los afectados.