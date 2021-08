Prevén mayor presión sindical

Alfredo González

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de la consulta para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo en la planta de General Motors en Silao, el sector automotriz enfrentará junto con otras actividades estratégicas en México fuertes presiones sindicales desde Estados Unidos, advirtieron abogados laboralistas.Entre los sectores con mayor riesgo de enfrentar presiones sindicales están los que en el T-MEC se difinieron como prioritarios, como aeroespacial, autos, autopartes, acero, aluminio, vidrio, cemento y hasta productos horneados, como galletas.Carlos Leal-Isla Garza, especialista en derecho laboral del despacho Leal Isla & Horváth, advirtió que al amparo del T-MEC los sindicatos estadounidenses presionarán a las empresas que operan en México para desmotivar que vengan nuevas inversiones desde su país."Las empresas tendrán que cuidar aún más que no puedan incurrir en una situación de incumplimiento, que en primera instancia pueda activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida", sentenció.En una instancia mayor, añadió, podría incluso afectar los derechos conforme al Tratado, pues éste prevé la posibilidad de que se impongan sanciones comerciales a las empresas que incumplan de manera reiterada.El jueves pasado, con una votación dividida, los trabajadores de la planta de Silao de GM pusieron fin a la relación de 15 años con el sindicato cetemista "Miguel Trujillo López".Leal-Isla advirtió que el T-MEC tiene un protocolo modificatorio, de fecha 11 de diciembre del 2019, en el que en su artículo 31-A-15 contiene definiciones para determinar a qué tipo de empresas les puede aplicar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida."Ese artículo define lo que es un sector prioritario como un sector que produce mercancías manufacturadas, suministra servicios, o involucra minería."Pero en nota en pie de página al concepto de 'producir mercancías manufacturadas' agrega que, para mayor certeza, las mercancías manufacturadas incluyen, pero no están limitadas, a productos y componentes aeroespaciales, autos y autopartes, productos cosméticos, mercancías industriales horneadas, acero y aluminio, vidrio, cerámica, plástico, forjas y cemento".Advirtió que el artículo 31-A.13 del protocolo modificatorio del T-MEC dispone que las partes revisarán anualmente la lista de sectores prioritarios y determinarán si se agrega algún sector a la lista.Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa y director del Comité Laboral Nacional de la asociación de maquiladoras Index, señaló aparte que es creciente el número de empresas que en México enfrentan presiones para legitimar sus Contratos Colectivos de Trabajo."Todas las semanas hay una empresa, crecen a un ritmo muy alto las presiones de legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y hay un montón de sindicatos."El caso de GM no es el primero, pero sí es el más emblemático hasta ahora".