Prevén publicar reformas cuestionadas a Ley de Transparencia

02 min 00 seg

Miriam García

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Pese a que organismos ciudadanos las consideraron un retroceso y exigieron vetarlas, entre otras cosas, por abrir la puerta a que el destino del bono de gestoría de los legisladores locales siga en la opacidad, el Gobierno estatal se alista para publicar hoy las reformas a la Ley de Transparencia aprobadas por el Congreso local en el último periodo extraordinario.Fuentes consultadas dijeron que el Decreto 505, con reformas a esa ley, será promulgado por el Gobernador Jaime Rodríguez.El decreto, añadieron, se remitió al Ejecutivo estatal el 30 de julio, por lo que el plazo de 10 días hábiles para vetarlo ya concluyó y lo que procede es promulgarlo y ordenar su publicación."El Ejecutivo no consideró vetar esas reformas y el decreto está en el proceso de su promulgación y publicación para que entre en vigor", expresó una de las fuentes consultadas."Se analizó el contenido del decreto y no hubo elementos para emitir un veto. Por eso se va a promulgar".El 21 de junio, los Diputados locales aprobaron reformas a la Ley de Transparencia que "blindan'' al bono de gestoría, avalan el cobro por dar versiones públicas y eliminan la operación de un Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, entre otros ajustes.Los cambios, aprobados por mayoría fueron propuestos por el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai), Bernardo Sierra, el 1 de diciembre del 2020.Para opacar el bono de gestoría que reciben mensualmente, los legisladores eliminaron la última línea de la fracción 12 del Artículo 95, que obligaba a los entes públicos a transparentar cualquier erogación no relacionada con contrataciones de servicios profesionales por honorarios y la relación mensual de pagos a contratistas, proveedores, representaciones y asesorías.Ante ello, representantes de organismos de la sociedad civil, abogados y ex titulares de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai), exigieron al Gobernador vetar las reformas por afectar derechos constitucionales por representar un retroceso de 18 años en la materia y haberse aprobado en un periodo extraordinario convocado de manera irregular.