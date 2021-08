Prevén que ingresos en telecom crezcan hasta 8.84%

04 min 00 seg

Ailyn Ríos

Ven toma regulatoria

Hora de publicación: 15:48 hrs.

Derivado de un alza en la actividad económica, menores restricciones a la movilidad y mayor penetración de los servicios de conectividad a raíz del Covid-19, los ingresos del sector de telecomunicaciones podrían crecer entre 5.52 a 8.84 por ciento en 2021, informó The Competitive Intelligence Unit (The CIU).En 2020 el sector tuvo pérdidas de 0.7 por ciento consecuencia de la emergencia sanitaria, pero este año recuperaría las pérdidas y lograría un crecimiento mayor al obtenido en 2019 en el periodo prepandemia, cuando los ingresos crecieron 4.2 por ciento.Al segundo trimestre del año, el sector tuvo un crecimiento anual de 16.2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2020. Entre abril y julio de 2020 el sector generó 130 mil millones de pesos.El crecimiento fue impulsado por una recuperación en la comercialización de los servicios móviles y del aumento del segmento de TV de paga."Claramente tenemos signos de recuperación. El segmento móvil, que fue uno de los más afectados cuando nos confinamos, creció 26.6 por ciento en ingresos."Otro segmento importante fue el de la televisión restringida que tuvo un crecimiento de 8.9 por ciento, en este segmento vimos un crecimiento importante.", explicó Gonzalo Rojon, director de The CIU, en la presentación del reporte trimestral.Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2021, hubo una reducción de 0.9 por ciento en los servicios de televisión y banda ancha fija derivado de la desconexión de teléfonos fijos, indicó Rojon.Respecto a los servicios móviles, el reporte arrojó que en el segundo trimestre de 2021 las líneas móviles a las que las que dan servicio los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) creció 65.4 por ciento año contra año.Este grupo de operadores cerró el trimestre con 634 mil adiciones netas en el trimestre.Los OMVs tienen el 3.3 por ciento del mercado móvil entre abril y julio de 2021, un aumento de 1.2 por ciento 1.2 por ciento respecto al mismo periodo de año anterior.En el segundo trimestre del año, los OMVs concentraban el 1.2 por ciento de los ingresos del segmento móvil."Telcel es el gran ganador (en los ingresos), vemos cifras que podrían ser hasta preocupantes. Vemos que en 2014, antes de la reforma (en telecomunicaciones), tenía 73 por ciento de los ingresos. Bajó en algunos periodos y ahorita la tendencia es para recuperar ese 73 por ciento y superarlo. Hoy estamos en 72.8 por ciento (de los ingresos)."Movistar tiene 7.8 por ciento (de los ingresos), AT&T con 18.2 de los ingresos y los OMVs con 1.2 por ciento", mencionó Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado de The CIU.Por otra parte, el informe destaca que Samsung, Motorola y Huawei son las marcas de teléfonos inteligentes líderes en el País.La gama media, teléfonos con valor máximo de 10 mil pesos, representan 62.3 por ciento de los equipos que hay en México.La decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de dar libertad tarifaria en algunos servicios mayoristas a América Móvil (AMX) en 52 municipios del País da señales de una toma regulatoria, coincidieron especialistas de The CIU.AMX, que agrupa empresas como Telmex, Telcel y Telnor y que es el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), recibió la autorización del IFT para fijar las tarifas que cobrará a sus competidores por usar parte de su infraestructura, especialistas han indicado que esta decisión dañara a la competencia.Ernesto Piedras, CEO de The CIU, mencionó que retirar esas medidas regulatorias como es el caso de la libertad tarifaria es contra producente en un sector que está viendo una reconcentración de ingresos."Parece que es un tema en el que los únicos que piensan que si se debía proceder por esta ruta son el AEPT. A mí, lo digo abiertamente, me deja toda la suspicacia del mundo. La literatura le llama captua regulatoria cuando las decisiones las toma influenciado el regulador, la no literatura le llama corrupción."No entiendo como en esas mentes del pleno puede caber la idea de que hay que aligerar las reglas, para mi es un caso de captura", aseguró Piedras.En tanto, Rojon dijo que no hay evidencia que AMX tenga un comportamiento competitivo si no tiene medidas regulatorias que lo limiten."No hay alguna razón por la cual se deba liberar al AEPT, no hay nada que lo sustente. Lo que liberó el IFT pareciera a modo", opinó Rojon.