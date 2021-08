Procesan a 6 ministeriales por fuga del 'Metro 27'

02 min 30 seg

Miguel Domínguez

Hora de publicación: 14:46 hrs.

Seis agentes de la Policía Ministerial Investigadora fueron vinculados a proceso por un Juez de Control por la fuga del líder del CDG en el Municipio de Díaz Ordaz y la región ribereña de Tamaulipas, José Alfredo Hernández Campos (alias El Calamardo o Metro 27), confirmaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).El viernes, en un operativo de la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y personal de Asuntos Internos, fueron arrestados los seis elementos que estaban presentes en el edificio de la Policía Ministerial Investigadora la tarde que el comando armado irrumpió para "rescatar" al Metro-27.Pero en menos de 48 horas, el domingo por la tarde, los seis agentes salieron libres para enfrentar el proceso penal en libertad, ya que el Ministerio Público sólo los acusa de falsedad en declaraciones y no por evasión de reos.Los agentes procesados son Jesús David Arriaga Sandoval, Elizabeth Quiroz Hernández, Luis Enrique Castro García, Sergio Díaz de la Cruz, Jesús Alejandro Márquez Sandoval y Héctor Herrera García.El pasado martes 13 de junio, alrededor de las 18:00 horas un convoy de camionetas con sujetos armados arribó al edificio de la Policía Ministerial, donde estaba detenido desde el lunes por la tarde "El Metro-27".Hernández Campos "El Calamardo", líder de la fracción de Los Metros en el Municipio de Díaz Ordaz y municipios de la frontera chica, fue rescatado por sus pistoleros.Este sujeto está identificado por las autoridades como el principal generador de violencia en la zona ribereña (municipios de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero).De acuerdo con las investigaciones, tras haber sido amedrentados por el grupo armado, los agentes habrían entregado al "Metro-27" sin resistencia y al salir los pistoleros dispararon ráfagas al edificio para simular un rescate.Pero los oficiales ministeriales aseguraron que hubo confrontación y que al verse superados habrían entregado al líder criminal.Aunque presuntamente hubo versiones de corrupción, el Fiscal no encontró en la fuga indicios de complicidad y solo investigó a los agentes presentes el día de los hechos.Ahora los seis agentes serán citados en diligencias judiciales para fines de agosto, pero están separados de sus cargos. En todo momento, los seis agentes han sido tratados con apego estricto a los Derechos Humanos.Según versiones de compañeros, ya no acudirían a los citatorios por pretender ser usados como "chivos expiatorios", y solo habrían acatado órdenes superiores.La FGJE en su momento no informó del arresto ni de la vinculación a proceso, pero fuentes oficiales de la Fiscalía y del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tamaulipas confirmaron el arresto y la posterior libertad condicional de los seis agentes.