Procesan a ex pareja de mujer asesinada

El imputado es considerado como el autor intelectual del feminicidio y aunque fue detenido por la Policía en Iztapalapa días después, no se le ha acusado por la muerte de Adriana. Foto: SSC

01 min 30 seg

Andrea Ahedo

Hora de publicación: 21:26 hrs.

Un Juez de Control vinculó a proceso por delitos contra la salud y cohecho a Enrique N, ex pareja de Adriana Arana, la mujer asesinada en Viaducto el pasado 11 de agosto.El imputado es considerado como el autor intelectual del feminicidio y aunque fue detenido por la Policía en Iztapalapa días después, no se le ha acusado por la muerte de la mujer.La tarde de este viernes se celebró una audiencia por los delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.Por los primeros dos delitos fue vinculado a proceso, por lo que el Juez le dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y tras meses para el cierre de la investigación.Sin embargo, por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército la autoridad declinó la competencia a un juez federal.Por la mañana, familiares de Adriana se manifestación frente a la Fiscalía en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que Enrique N sea acusado por el delito de feminicidio.Hasta el momento la institución a cargo del caso no ha informado si ya se giró la orden de aprehensión contra el sospechoso por este delito.