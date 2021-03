Produce Ford nueva camioneta compacta en México

El fabricante de automóviles armó en febrero 21 copias de un modelo que identificó como "C-Pick Up" en su fábrica de Hermosillo. Foto: AP

Bloomberg

Ford Motor Co., en su afán por ofrecer modelos más asequibles a los compradores más jóvenes, ha comenzado la producción de una pequeña camioneta pick-up en México que podría estar llegando a Estados Unidos.El fabricante de automóviles armó en febrero 21 copias de un modelo que identificó como "C-Pick Up" en su fábrica de Hermosillo, donde también fabrica su nuevo vehículo utilitario deportivo compacto Bronco Sport. La divulgación se realizó en un informe de producción mensual para inversionistas. La letra "C" en la nomenclatura de modelos Ford significa compacto.Se espera que el nuevo modelo sea una camioneta más pequeña en tamaño y más baja en precio que la camioneta mediana Ranger de Ford y su más vendida, la F-150.Los medios de comunicación especializados han especulado durante mucho tiempo que Ford presentará una camioneta compacta en Estados Unidos bajo el nombre de Maverick. La medida encajaría con el compromiso del nuevo director ejecutivo, Jim Farley, de producir modelos más económicos para los nuevos compradores."Tenemos algunos productos extremadamente asequibles en Norteamérica que nos ayudarán a crecer de manera rentable", dijo en octubre Farley a los analistas en una conferencia telefónica sobre ganancias del tercer trimestre de la compañía.Hoy, la compañía se negó a comentar más allá de lo que reveló en su informe de producción. CNBC informó anteriormente sobre la producción de camionetas.