Promete Deschamps conciliar en caso Mbappé

AFP

Hora de publicación: 09:23 hrs.

La situación de Kylian Mbappé, en medio de un posible traspaso entre el París SG y el Real Madrid, no es evidentemente la ideal, lamentó este jueves el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, prometiendo mostrarse conciliador."Kylian, como otros, pueden estar en una situación en la que pueden cambiar de club, trataré de ser conciliador", explicó el técnico, que presentó su lista para los partidos de septiembre, donde figura el delantero del PSG.Deschamps no comentó las consecuencias de la situación de Mbappé, de la que no conoce los pormenores, ni los casos de otros jugadores que podrían verse afectados por un traspaso."Es su decisión, es de ellos. No estoy en su lugar, solo puedo dar una opinión, como mucho", añadió Deschamps."El 'mercato' cierra el martes por la noche (31 de agosto), coincide con la víspera de nuestro partido", contra Bosnia y Herzegovina en Estrasburgo en el marco de las clasificaciones para el Mundial de Qatar 2022.Tras el fracaso de la Eurocopa, eliminada en Octavos de Final, además de jugar contra Bosnia, Francia viajará a Ucrania el 4 de septiembre y recibirá a Finlandia tres días más tarde en Lyon.