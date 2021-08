Promete Samuel campaña anti factureras

01 min 30 seg

Imelda Robles

Hora de publicación: 11:54 hrs.

Tras darse a conocer hoy que el actual Gobierno estatal ha pagado más de 200 millones de pesos a un negocio de reciente creación por servicios distintos a su giro, el Gobernador electo, Samuel García, aseguró que al entrar en funciones dará a conocer a todas las empresas factureras.Y además, afirmó que hará una "gran campaña anti factureras" en Nuevo León."Entrando, todas las factureras se van a dar a conocer", dijo al preguntarle sobre la empresa evidenciada."Ustedes saben que fui el promovente de la Reforma Penal, ahora delito grave, sin fianza, el vender, comprar, evadir el uso de facturas, y por eso les aseguro que va a haber mucho castigo. Y va a haber una gran, gran campaña anti factureras en Nuevo León".EL NORTE reveló que un negocio de la empresa Iguana Trading Exporting and Importing comenzó en un local de venta y reparación de teléfonos celulares, y ha prosperado en la Administración del Gobernador Jaime Rodríguez vendiéndole alimentos y materiales de limpieza.Por otra parte, en el tema de seguridad, indicó que su Gobierno transformará Fuerza Civil."Vamos a refundar Fuerza Civil y vamos a tomar puntualmente el tema de la seguridad", expuso, "ustedes saben que vamos a buscar blindar a Nuevo León para tener la mejor reactivación económica y los mejores índices de crecimiento".El Gobernador electo, Samuel García, lamentó la muerte de María Elena Chapa, quien perdió la vida esta mañana a los 77 años tras una larga batalla contra el cáncer."Muy lastimoso, ella fue una gran bandera del tema de la mujer y no me queda más que darle el pésame a toda su familia y decirles que estoy a sus órdenes", dijo García, brevemente, al salir de una reunión en el Club Industrial.