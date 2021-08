Promete Samuel García más tramos carreteros

02 min 00 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con el objetivo de eficientar la logística y la movilidad, Samuel García, Gobernador electo de Nuevo León, prometió ante empresarios del transporte de carga, modernizar y construir más tramos carreteros, adicionales a la carretera La Gloria-Colombia, que prevé arrancar en este año.En su participación al inicio de la Expo Proveedores del Transporte en Cintermex, García enumeró los proyectos que aliviarán el congestionamiento en diversos puntos de la Entidad."Este (próximo) Gobierno sí va a tomar esas carreteras ¡que urgen!... sí le vamos a dar vida a la carretera La Gloria-Colombia... sí vamos también a mejorar, a modernizar la carretera de Salinas Victoria-Villaldama, que lleva también años sin que la recarpeteen, a darle vida al norte de Nuevo León."Y no nada más en el norte, tengo que decir que ya estamos desde ahorita platicando con el Gobierno actual, platicando con la REA (Red Estatal de Autopistas), en el proyecto del Periférico, que va a venir desde Saltillo, y que se atoraba en Juárez; está a 17 kilómetros de llegar al Blanquillo, en Allende".García reveló que ya le dijo al Gobierno saliente que no se esperará a que él tome posesión para iniciar la licitación de ese tramo carretero.Lo más importante, sostuvo, es que la carretera Interserrana, que no se ha hecho porque no estaba el Periférico terminado, se iniciará."Va a haber carreteras, va a haber autopistas, vamos a conectar a Nuevo León y espero que el legado de un servidor para ustedes sea que, en un futuro, puedan llegar a Texas sin tener necesidad de brincar a Tamaulipas y puedan llegar a México sin tener necesidad de llegar a Saltillo".Al evento acudieron representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga; de la Asociación Nacional de Transporte Privado; de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, así como empresarios transportistas.