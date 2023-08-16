Edgardo Saúl Aguilar y Priscila Garza Cantú Crédito: César González
Edgardo Saúl Aguilar y Priscila Garza Cantú Crédito: César González
Priscila Garza Cantú
Rosa Nelly Cantú de Garza, Priscila Garza Cantú, Irma Vázquez de Aguilar y Karla Aguilar
Rosa Nelly Cantú de Garza y Irma Vázquez de Aguilar
Priscila Garza Cantú
Nora Navarrete, Martha Fernández, Verónica Narváez, Hilda Téllez y Verónica Contreras
Karla Aguilar
Eva Miriam Díaz
Daniela Torres, Karen Flores, Andrea Martínez, Mariely Castillo y Giselle Treviño
Delia Luna y Samantha Montemayor
Lesly Silva y Mónica Rendón
Ihzamara Morales, Sofía Garza, Andrea Ochoa, Melissa Jaramillo, Iris Saldaña y Katia Salas
Diana Garza y María Fernanda Sánchez
Diana Garza, Andrea Mendoza y Estefanía Galindo
Daniela Covarrubias, Valeria Martínez, Alexandra Tovar,. Alondra Troncoso y María Fernanda Sánchez
Estrella Gracia, Mónica García, Iris Saldaña y Brenda Reza
Mirna Hernández y Laura Quilantán
Angie García, Raquel Pizarro, Silvia Fernández, Adriana Iglesias, Graciela de Martínez, Laura Hernández, Laura Morales, Nidia Sánchez, Claudia Blanco y Gloria Campos
Victoria Villaseñor, Fernanda Garza, Vicky Garza y Lupita Garza
Lidia Sosa
Edgardo Saúl Aguilar y Priscila Garza Cantú
Priscila Garza Cantú
Rosa Nelly Cantú de Garza, Priscila Garza Cantú e Irma Vázquez de Aguilar