Proponen a Colosio micrositio para transparencia

Hora de publicación: 13:56 hrs.

En evento en el Centro Cívitas, la asociación Redes Quinto Poder presentó hoy al Alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, la propuesta de un micrositio de nómina que simplifique la búsqueda de funcionarios de la siguiente Administración.La agrupación sostuvo una reunión con el equipo del próximo Edil, exponiéndole el plan de crear una nómina transparente, que contemple datos simples en miras de que ciudadanos puedan vigilar la Administración."Si logramos que el Gobierno estatal, que tiene casi 70 mil empleos en nómina, y la segunda nómina por tamaño, que es Monterrey, lo implementen, va a ser un modelo a seguir que hasta podemos calificar como buenas prácticas", indicó Juan Manuel Ramos, representante de Redes Quinto Poder.Además, la asociación también planteó una estrategia de contratos transparentes, donde expongan la información completa, sin recurrir a llenar espacios con "No Dato"."La única inversión que necesita es la infraestructura digital porque el insumo ya lo tienes", dijo Ramos."Este gasto no debería representar una inversión numerosa".Ramos añadió que también buscan que, al momento de hacer una solicitud de información por la Plataforma Nacional de Transparencia, la Administración simplifique la petición al Municipio, y ya no se divida por dependencia, ya que consideró que es un bloqueo al acceso de información.Colosio es el primer Alcalde electo en reunirse con la organización, previo a que entren oficialmente al cargo.Aunque la atención a medios fue citada a las 12:30, al ingresar, el Alcalde electo ya se había retirado del recinto.