Proponen mejorar la experiencia e-commerce

02 min 00 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para mejorar la experiencia de compra vía e-commerce se deben optimizar las páginas web o apps, presentar fotos, descripciones de productos, así como usar analítica de datos e inteligencia artificial, señalan expertos.Se requiere impulsar acciones que mejoren la experiencia del cliente, desde tiempo de carga de la tienda hasta la facilidad para pagar."La recomendación es que tenga los menos pasos posibles el proceso de compra, las menos distracciones y que el sitio funcione bien, que no se tapen los botones, que no estén muy chiquitas las letras para dar click."Hemos visto casos de tiendas que no están vendiendo bien y hacen cambios en la experiencia de usuario y empiezan a mejorar", dijo Juan Sotres, cofundador de Triciclo.Previo a la pandemia, dijo, las fotos y descripciones no eran tan relevantes en la experiencia de usuario, pero por el confinamiento y la imposibilidad de ir a tiendas físicas se convirtió en parte fundamental para mantener la satisfacción del cliente.Además, la facilidad que tienen los comercios en línea para procesar pagos sin temor a que se trate de un fraude es determinante para elevar los ingresos; muchas veces las compras declinadas son realizadas por usuarios bien intencionados, mencionó Christian León, director regional de Signifyd."Si a un usuario le declinas una transacción y es un usuario bueno, la posibilidad de que no te vuelva a comprar es más o menos de 30 por ciento. Si no logras captar estos clientes buenos a través de transacciones aprobadas, se te van a ir", comentó León.Existen en el mercado soluciones que integran inteligencia artificial, machine learning y análisis de datos para prevenir y detectar potenciales fraudes y reducir la declinación de transacciones que darían ganancias al comercio.En tanto, Hebert Hernández, CEO de la firma Extendo, mencionó que usar análisis de datos para optimizar las páginas y las campañas promocionales para que cada cliente tenga una experiencia hiperpersonalizada permite mejorar las ventas de los comercios.El director agregó que hay soluciones tecnológicas escalables que ofrecen servicios de hipersegmentación a los comercios electrónicos quienes sólo pagan por la capacidad que usan.