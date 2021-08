Protegen a ex de Figueroa; cantante no puede acercarse

Paula Ruiz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Farina Chaparro, ex novia de José Manuel Figueroa , ratificó ante la Fiscalía de la CDMX la denuncia penal contra el cantante por violencia familiar y lesiones, y luego de haber presentado pruebas de audios, fotografías, mensajes de WhatsApp y videos, el Ministerio Público determinó otorgarle protección policial las 24 horas durante 60 días.Tras una relación de 10 meses, la pareja se enfrascó en un pleito legal que los tiene a ambos con abogados. El hijo del fallecido Joan Sebastian , por su parte, ratificó el miércoles una denuncia por extorsión en contra de la modelo."Expusimos diversos datos de prueba para acreditar los hechos de violencia, por lo que se dio intervención a peritos en materia de informática para extraer del teléfono de la señorita Chaparro fotografías, videos, conversaciones de WhatsApp y audios", explicó Alfonso Arnáez Ostos, representante legal de Chaparro."En algunos audios y videos se puede apreciar al señor (Figueroa) gritándole, humillándola, amenazándola con volverla a golpear, incluso amenaza con ahorcarla".Por lo anterior, agregó el abogado, el Ministerio Público dio instrucciones a la policía para que un elemento la cuide permanentemente en su domicilio o fuera de él.Figueroa tiene prohibido acercarse, molestar o intimidar a su ex pareja por cualquier vía."(Chaparro) No ha recibido amenazas, pero por el hecho de todo lo que vivió en la relación se determinó que está en riesgo su integridad física", agregó Arnáez Ostos.El jueves 19 de agosto se le practicará a Farina Chaparro una valoración psicológica para acreditar algún posible daño emocional a raíz de su relación con el artista.El delito por el que fue denunciado José Manuel Figueroa tiene una pena de uno a seis años de prisión en caso de un veredicto de culpabilidad.