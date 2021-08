Protestan contra cubrebocas y vacunas

Leonardo González

Hora de publicación: 21:47 hrs.

Para protestar en contra del uso de cubrebocas, las vacunas y el cierre de negocios, unas 40 personas se manifestaron hoy en el Centro de la Ciudad.Sin portar cubrebocas y con pancartas en las que dicen que la pandemia no existe y forma parte de un plan, los manifestantes desfilaron por las calles Juárez, Morelos y Zaragoza.A su paso, elementos de Tránsito de Monterrey cerraron por breves minutos algunas calles.En sus consignas exigieron no vacunarse, dijeron que aunque no son antivacunas están en contra de la experimentación.Además dijeron que consideran que la pandemia no existe, por tanto el cubrebocas no es útil.El grupo llegó brevemente a la Secretaría de Salud donde pegaron carteles en contra de las vacunas.