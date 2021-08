'Protestas de gaseros no doblegarán al Estado'

01 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el paro de gaseros en la zona centro del País no someterá a su Gobierno.En la mañanera, dijo que su Administración tomó la decisión de establecer precios máximos a ese combustibles debido al "cobro de más" en perjuicio de la gente."Se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente.Entonces, a la primera, no todos, sino algunos, responden con estas protestas, a la primera, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado. Pues no, no, ya pasamos la experiencia del huachicol y la gente nos ayudó a enfrentar el huachicol", dijo.Como lo establece la medida publicada el fin de semana en el Diario Oficial, López Obrador explicó que el tope máximo de precios al gas es transitorio y reveló que se estará en pláticas con el sector para establecer un equilibrio de precios que no afecte los bolsillos de los ciudadanos.-¿Se han acercado ellos con usted?- se le preguntó en la conferencia.-Sí, han estado hablando con la Secretaría, con servidores públicos de la Secretaría de Energía. Ya se les explicó, es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer un equilibrio en los precios- respondió.El Mandatario informó que su Gobierno analiza denunciar a distribuidores que nieguen el servicio y anunció la intervención de la Guardia Nacional para garantizar el abasto del combustible."Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas", señaló."Va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, a comisionistas, que ayuden para que no falte el abasto del gas".