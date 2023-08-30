Ana Gabriela Palacio Ortúzar Crédito: Fernando Díaz
Ana Gabriela Palacio Ortúzar Crédito: Fernando Díaz
Ana Gabriela Palacio Ortúzar
María Elena Dávila de Bassol, Ana Gabriela Palacio Ortúzar y Gabriela Ortúzar de Palacio
Ana Gabriela Palacio Ortúzar
Gaby Villarreal de Bassol y Lizeth Bassol de Flores
Cecilia Chávez, Paulina Flores, Daniela Palacio y Ale Chales
Martha Vela, Yolanda Faz, María Inés Chapa, Angélica Barrera y Beatriz Hernández
Mirna Treviño, Ludy Pérez de Schiaffino y Ana Schiaffino
Ana Rosa Gómez, Tere Elizondo de Zúñiga y América Someyera