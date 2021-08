Proyectos ganadores se realizarán.- IECM

Ernesto Ramos, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), consideró que los cambios a los artículos transitorios en la Ley de Participación Ciudadana y en la Ley de Presupuesto, no impedirán la realización de los proyectos ganadores de presupuesto participativo de 2020 y 2021.Planteó que los artículos transitorios buscan atender casos excepcionales, como aquellos proyectos que no se encuentren en tiempo de ejecución, donde no exista proyecto o no se haya realizado asamblea ciudadana.Puntualizó que al corte del 9 de agosto, registran un avance del 71.31 por ciento en la realización de asambleas de información y selección; en asambleas de casos especiales, tienen un avance del 87.39 por ciento.En comités integrados de ejecución y vigilancia, presentan 71 por ciento.Comentó que la Secretaría de Administración y Finanzas y la Subsecretaría de Egresos, informaron que los comités tenían que estar integrados a más tardar el 30 de septiembre para que se puedan ejercer los recursos; pero, adelantó, el IECM tiene contemplado terminar el 31 de agosto.Precisó que las alcaldías no tienen la prerrogativa para decidir que un proyecto de presupuesto participativo ha sido ejecutado, sin contar con el visto bueno de los integrantes de los comités de ejecución y vigilancia, pues la Secretaría de Administración y Finanzas lo ha establecido así."De ninguna manera yo veo que estos dos artículos transitorios impidan la realización de los proyectos de presupuesto participativo ganadores", aseveró Ramos.