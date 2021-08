Que cuenten votos, soy la Gobernadora electa.-Sansores

Hora de publicación: 11:43 hrs.

Tras la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de un recuento de votos de la elección en Campeche, la morenista Layda Sansores llamó a no "confundirse" porque ella es la Gobernadora electa."La resolución del TEPJF no es en contra de la constancia de Gobernadora electa; lo que está resolviendo, de manera extemporánea, es una impugnación que presentó MOCI (Movimiento Ciudadano) hace semanas", tuiteó."Si quieren contar votos, que cuenten".La morenista señaló que ya contaron el 71 por ciento de los cómputos distritales."El 29 por ciento restante ratificará nuestro triunfo. Tenemos todas las actas certificadas en donde firmaron todos los partidos", aseguró.Sansores responsabilizó a la Sala Superior del Tribunal del cuidado de la cadena de custodia de los paquetes electorales."Soy la Gobernadora electa. No se confundan", remató.Por cuatro votos contra tres, los magistrados de la Sala Superior ordenaron un recuento total de votos de la elección por la Gubernatura de la entidad.Esto implicará abrir las urnas en todas las casillas de los 21 distritos electorales locales antes de que se cumpla la fecha de toma de posesión del nuevo Mandatario local, prevista para el 16 de septiembreEntre los argumentos a favor que lograron la mayoría, y que se asentaron en la sentencia, está la omisión del Tribunal Electoral Estatal (TEE) de atender las demandas del partido inconforme con el desechamiento de las irregularidades denunciadas, incluso las vinculadas con recuentos parciales en algunas casillas.