¡QUÉ IMPRESIÓN!

Por Ana Huacal

"Si tienes palabras más fuertes que el silencio, habla; si no las tienes, entonces guarda silencio". Eurípides Poeta griego

Hora de publicación: 18:06 hrs.

¡FELICIDADES!Le mandamos una gran felicitación a, quien hace unos días celebró una vuelta más al Sol. Amigo, esperamos que te la hayas pasado de lujo junto a tus seres queridos.LAS VEGASaprovechó el tiempo vacaciones para irse a Las Vegas. Ya me imagino que anduvo de casino en casino divirtiéndose y gozando de lo lindo en la conocida "Ciudad del Pecado".DOMINGAZODespués de varios días de no verlas,se reencontró con sus amigas el domingo pasado. Ni supe bien a dónde se fueron, pero de lo que estoy seguro es que se la pasaron de lo mejor.CLASEMe enteré que ale fue súper bien en una master class de la que formó parte. Esta guapa niña estuvo muy atenta en todos los detalles en la ponencia que realizó en un hotel sampetrino.ENGAGED!Y los que se van a casar son. Les cuento que estos chavos se fueron de viaje a Tulum y él aprovechó para pedirle matrimonio. Obviamente, se le hincó a ella y le dio la sortija y ella, sorprendida, pero con toda la decisión, le dio el "sí". Contraerán matrimonio en el 2022. ¡Mil felicidades!REUNIÓNestuvo el fin en una reunión 100 por ciento familiar. Me da mucho gusto por ella, porque es muy apegada a sus seres más allegados pese a que su carrera como cantante le demanda mucho tiempo.