'Que le vaya bien', dice Félix Gallardo a AMLO

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:54 hrs.

Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el "Jefe de jefes" y ex líder del Cártel de Guadalajara, deseó desde la cárcel que "le vaya bien" al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su intento por reducir la violencia en el país.Entrevistado por la cadena estadounidense Telemundo desde la prisión de Puente Grande, en Jalisco, el hombre que ha pasado 32 años encarcelado y cumpliendo una sentencia de 37 por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, rechazó la amnistía que propuso López Obrador para los presos de la tercera edad."Sé que el señor Presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social. Está dando pensiones, está dando muchas cosas", dijo a Telemundo."Y yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver, el cual no aspira a más de ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario, ojalá y le vaya bien".Félix Gallardo, en prisión desde desde 1989, cuando fue arrestado por el asesinato de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, rechazó todas las acusaciones en su contra.Sobre una silla de ruedas, ciego de un ojo y sordo de un oído, el "Jefe de jefes" diagnosticó que la violencia en el país es resultado de la desigualdad social."La violencia es resultado del desempleo, de la desigualdad social que hoy el señor López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo. Hay que darle el tiempo", dijo sobre el Presidente."Esto de la bacteria bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad y ojalá Dios le ayude", agregó en aparente referencia al nuevo coronavirus.Al frente del Cártel de Guadalajara, Félix Gallardo fue una figura clave en la expansión del narcotráfico en México.En los años 1980, la organización, que hasta el momento se dedicaba a traficar con mariguana y opio, fue una de las primeras en establecer contactos con los capos colombianos para transportar cocaína desde el país sudamericano hasta Estados Unidos.No obstante, en la entrevista con Telemundo, rechazó haber estado involucrado en cualquier actividad ilícita, afirmando que se ganaba la vida con la agricultura, la ganadería y unas farmacias y dos viejos hoteles que le pertenecían.Con información de AFP