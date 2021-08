¡Que lo emplumen y lo enjaulen!

Ahora resulta que el ex Gobernador priista César Duarte está muy ofendido y su honor está mortalmente herido por la perversidad de sus enemigos. Por ello ha presentado una demanda in absentia, pues el priista está preso en Estados Unidos, para que el hoy Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, le otorgue una compensación multimillonaria por daño moral y hasta una disculpa pública, por andar diciendo cositas malas de él.



EL NORTE publicó ayer que Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del ex Mandatario encarcelado desde julio de 2020 en Miami, informó en conferencia de prensa que interpusieron una denuncia contra el Gobernador Corral, a quien se exige una retribución por ¡3 mil millones de pesos!



"Ingresamos una demanda por daño moral a fin de acreditar la responsabilidad civil del señor Javier Corral Jurado en lo personal y en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, hecho por el cual el Estado Libre y Soberano de Chihuahua ha quedado demandado por el ejercicio irresponsable, reiterado y doloso de su representante", dijo.



Con la demanda, se busca que se encuentre culpable a Corral, no a Duarte -no se equivoque usted-, y se le condene a la compensación y reparación material, ya que, de acuerdo con los señalamientos de la defensa del ofensor ratero público, el Gobernador panista (inocente por definición) violó el principio de presunción de inocencia en contra de Duarte (culpable por aclamación) y en su discurso no utilizó palabras o frases como "se sospecha", "creemos", "sospechamos," o "tenemos indicios", sino que incluso lo llamó "corrupto" y "corruptor".



Mendoza Luján explicó que a Duarte se le investigó para acreditar su culpabilidad a como diera lugar, nunca para encontrar la verdad histórica, porque desde el principio se le consideró culpable sin ninguna duda. Esta violación, agregó, ha causado un gran daño en la dignidad de su cliente.



"Al haber hecho creer el señor Gobernador que (Duarte) es sin duda alguna 'un vulgar ladrón', que ha saqueado, ni siquiera robado, las arcas del dinero de los chihuahuenses, que es un corrupto y gran corruptor", dijo.



Y ya entrados en gastos, la demanda también busca una disculpa pública, así como la exigencia de una garantía al atrevido Gobernador inocente a la no repetición de lo manifestado.



Ciertamente la patraña es un truco de abogado defensor desesperado por la imposibilidad de absolución para su deshonesto cliente. Es un recurso dilatorio que busca simpatía para el odioso cómplice del Gobierno peñista.



Es ridícula la demanda por 3 mil millones de pesos por daño moral de quien todos sabemos que dañó físicamente a Chihuahua y a México. Y más ridícula es la exigencia muy obradoresca de una disculpa del Gobernador Corral a su antecesor, que no su igual César Duarte, quien no tuvo el menor empacho en llenarse la panza de dinero público robado a la vista de todos, con el mayor de los cinismos. Como fue la regla del peñismo y sus estrellas.



Duarte debe ser traído cuanto antes a México para que se le juzgue justamente, como su delirante abogado desea. Pero no hay que bajar la guardia. Duarte es un delincuente y como tal debe ser juzgado y castigado.



Su crimen no fue moral, ni tiene que ver con la dignidad del delincuente. Es un crimen de pesos y centavos del erario, de daños reales a los ciudadanos y al Estado mexicano.



El ex Gobernador sí es un vulgar ladrón. Como tal hay que etiquetarlo y tratarlo. Igual que a sus colegas tricolores, el otro Duarte, Medina y los que se vayan apuntando como dolientes de daño moral.







