Estoy muy orgullosa de mí, hice mi prueba y competí.- Biles

02 min 30 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 19:06 hrs.

Simone Biles llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con los reflectores encima y con el trabajo de ser la nueva cara del olimpismo mundial, pero prefirió algo más que eso, pues la gimnasta se sacudió de ese peso para concentrarse en algo más importante: su salud mental.A sus 24 años, la estadounidense tomaba la batuta que dejó Usain Bolt y Michael Phelps como íconos de la justa veraniega, luego de su participación en Río 2016 en la que consiguió cuatro medallas de oro y una de bronce.La nacida en Columbus, Ohio, pero criada en Texas, aspiraba a arrasar cualquier prueba que le pusieran enfrente, para llegar a las 11 preseas olímpicas que la pusieran a la altura de ex gimnastas como Nadia Comaneci o Ágnes Keleti y le abriera la posibilidad de llegar a las 18 conseguidas por la rusa Larisa Latynina.Pero después de un par de pruebas en las que lució más errática de lo normal, tomó una decisión que conmocionó al deporte; se retiró de la Final del All-around por equipos para enfocarse en mejorar su estado mental, sin importar las preseas que dejara en el camino y de paso marcar un precedente en el deporte."Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental ha tomado más relevancia en los deportes en este momento", declaró Biles a los medios en Tokio.La expectativa por su regreso parecía una flor deshojándose. Pasaron las Finales individuales de All-around, salto de potro (su especialidad), la de barras asimétricas y piso, hasta que por fin, el 3 de agosto se subió a la viga de equilibrio para conseguir la medalla de bronce, que para la gimnasta representó la más importante de su carrera, sin importar que otros la hayan tomado como un fracaso."Significa más que todos los oros porque he superado mucho los últimos cinco años y la última semana que estuve aquí. Fue algo muy emotivo, estoy muy orgullosa de mí y de todo el equipo. Ahora no me importa lo que venga, estoy feliz porque realicé mi rutina y competí", declaró Biles a la NBC."Retirarme no fue una decisión fácil, duele que para otra gente fue: 'ella se rindió' porque trabajé cinco años para eso, por qué me habría de rendir si he pasado mucho en estos años, no fue sólo rendirme", abundó.La gimnasta estadounidense llegó a siete medallas en dos Juegos Olímpicos y ahora tiene un reto importante: convencer a los atletas de que no son máquinas y que, así como ella, pueden parar."Sé que algunos de nosotros estamos pasando por las mismas cosas, y siempre se nos dice que lo superemos, pero todos somos mayores ya y podemos hablar por nosotros mismos."Al fin y al cabo no somos un simple entretenimiento. Somos humanos y hay cosas que suceden entre bastidores que también intentamos compaginar con el deporte", dijo.Después de lo que protagonizó en Tokio, Simone Biles dejó un legado que se recordará más que unas cuantas medallas.