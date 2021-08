Queda el 46% de vetos sin atender en Congreso

04 min 30 seg

Miriam García

Los vetos del Bronco Este es el desglose de los 77 vetos presentados por el Ejecutivo a reformas, nuevas leyes y autorizaciones de deuda.

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Aunque el Gobernador Jaime Rodríguez ha presentado en lo que va su sexenio 78 vetos, 1.1 por cada mes de mandato, la mayor no ha sido resuelta.El Congreso local aún no ha atendido 36 vetos, lo que representa el 46 por ciento del total.Además, no ha aceptado 14, que representan el 18 por ciento, y ha atendido de manera parcial 27, un 35 por ciento.En el caso de las observaciones no aceptadas, el Congreso mantuvo la redacción original de los decretos y el Gobernador debió publicarlos tal y como se aprobaron.Los 14 decretos en los que el veto no se aceptó, es decir, en donde los legisladores desestimaron las observaciones del Gobernador, se volvieron a aprobar sin cambios y el Ejecutivo tuvo que promulgarlos y publicarlos.En los 27 que se aceptaron parcialmente, sólo se atendieron algunas de las observaciones y por lo general tenían que ver con dar claridad al texto, corregir transitorios o relativas a atribuciones.De los vetos que están sin resolver, 15 corresponden a la anterior Legislatura y 21 a la actual.El veto no atendido más antiguo es el Decreto 68, que contiene reformas a la Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco y data del 15 de enero del 2016.El Gobernador devolvió ayer al Congreso el Decreto 530 que contiene ajustes a la Ley del Isssteleón ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de mayo, con lo que sumó el veto 78 de su gestión y el sexto de la semana.Las reformas aprobadas el 19 de julio a la Ley -y remitidas al Ejecutivo el 26 de ese mes- eliminan las limitantes para que los esposos o concubinos de las trabajadoras del Estado puedan ser beneficiarios de éstas."La reforma deriva de una sentencia de la Corte... (pero) esto no los excluye de cumplir con la Ley de Disciplina Financiera y solicitar el impacto presupuestal", expresó Homero Cantú, Subsecretario de Asuntos Jurídicos del Estado."Los Diputados debieron señalar las fuentes de ingresos para cubrir esa modificación que implica gastos considerables para el Estado".