Quedan 3 bajo tráiler y sobreviven

02 min 00 seg

Iván Mata

Hora de publicación: 08:24 hrs.

Tres jóvenes sobreviven tras quedar atrapados en su vehículo al estrellarse e meterse bajo la plataforma de un tráiler, anoche en San Nicolás.El conductor Néstor Daniel Torres Gómez, y sus amigos Mónica Alejandra Carlos Bautista y Brandon Garza, todos de 19 años, quedaron vivos en el aparatoso accidente.Néstor y Mónica fueron llevados en ambulancias a los hospitales Universitario y Muguerza, respectivamente.Pero Brandon, apenas y salió con golpes leves."Salimos del Sayulita, los tres somos amigos, íbamos para la casa ya, me duele un poco el cuerpo, pero nadamás", narró Brandon en el lugar.El accidente fue en la Avenida Rómulo Garza en los carriles al poniente, en el cruce con Salvador Alvarado, a la altura de la Colonia Peña Guerra.Los tres jóvenes viajaban en un auto Sentra con placas SSS4442, informó una fuente de Tránsito.El informante dijo que el Sentra iba a exceso de velocidad, según testigos.Un tráiler plataforma salía de unas bodegas de la empresa Interceramic.El accidente sobrevino, señaló la fuente, cuando el conductor del Sentra no se detuvo y estrelló el vehículo contra la plataforma que apenas se reincorporaba en la arteria.El vehículo se metió debajo de la unidad de carga, quedando totalmente aplastado.Elementos de Protección Civil de San Nicolás utilizaron el equipo de rescate para liberar a los ocupantes del Sentra.Se informó que Néstor Daniel y Mónica Alejandra fueron rescatados y presentaban lesiones de consideración, pero no graves, mientras que Brandon prefirió quedarse en el lugar.Los carriles de la Avenida Rómulo Garza desde el cruce con Conductores, de oriente a poniente, quedaron cerrados a la circulación por casi dos horas, agregó la fuente.