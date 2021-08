Quedan muchas dudas en Desarrollo Social.- Herrera

02 min 00 seg

Imelda Robles

Notas Relacionadas Cuestionan reducción de presupuesto en Desarrollo Social

Hora de publicación: 17:40 hrs.

Al salir de la reunión de transición de la Secretaría de Desarrollo Social, Martha Herrera señaló que quedaron muchas dudas, pero confía en que la dependencia entregará la información solicitada en las próximas seis semanas."Seguramente tendré muchas dudas como ustedes vieron hoy, hay dudas, hay cosas que queremos saber a profundidad, hay cosas que no respondieron", dijo Herrera, encargada del área de Desarrollo Social del equipo de transición de Samuel García."Hay otras que requerirá de mucha mayor profundidad y me interesa tener la puerta abierta con el Secretario (de Desarrollo Social) por el bien de la ciudadanía para saber cómo estamos".Herrera indicó que Genero Alanís, Secretario de Desarrollo Social del Estado, le ofreció un espacio en la dependencia para que acuda y pueda solicitar toda la información que necesita antes del inicio de la nueva Administración, que será el 4 de octubre."Quedan muchas dudas, como en todo, no podemos pretender que en una hora que le tocó a cada subsecretario yo pueda tener a profundidad toda la información", agregó.Entre los cuestionamientos no resueltos señaló el impacto y la base de datos del programa Aliados Contigo y del resto de los programas de la dependencia, así como las razones por las cuáles se redujo en más de la mitad el presupuesto de la Secretaría durante el sexenio."La información me la ofrecieron, va a estar, la voy a cuestionar", sostuvo, "lo que pregunté hoy, lo voy a seguir preguntando y pues lo queremos hacer público y transparente porque esa es la intención de todo este proceso".Señaló que necesitan analizar a profundidad el impacto de programas como Aliados Contigo y revisar si es factible que continúe."Lo que quiero es realmente cotejar que todo ese trabajo que se hizo durante estos seis años haya tenido un impacto", indicó Herrera."Que tengamos esas bases de datos que nos generen esa información, que nos permita con esa información generar política pública para cada uno de los grupos y ver la factibilidad de darle seguimiento con el presupuesto que tenemos".Mañana continuará la transición en entidades de Desarrollo Social, como el Instituto Estatal de la Juventud, Instituto Estatal de las Mujeres, Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores, Instituto Estatal del Deporte y Conarte.