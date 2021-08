Quiere Biden 50% de autos cero emisiones para 2030

Bloomberg

'Un cambio drástico'

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva este jueves para ordenar que para fines de la década la mitad de todos los vehículos vendidos en el país puedan conducirse sin emisiones, un objetivo ambicioso que los fabricantes de automóviles dicen que solo se puede lograr con una mayor inversión del Gobierno en estaciones de carga y otros tipos de infraestructura.Biden se reunirá hoy en la Casa Blanca con representantes de los fabricantes de automóviles de Detroit y del sindicato United Automobile Workers para presentar el decreto que establece el objetivo de que la mitad de todos los autos vendidos sean eléctricos a batería, híbridos enchufables o de celda de combustible para 2030, según un documento publicado por su Gobierno."Estas nuevas acciones, junto con las inversiones en la agenda "Reconstruir Mejor" del presidente, fortalecerán el liderazgo estadounidense en automóviles y camiones limpios al acelerar la innovación y la fabricación en el sector automotriz, potenciar la cadena de suministro nacional y aumentar los empleos del sector con buenos salarios y beneficios", dijo la Casa Blanca en un comunicado.Biden también anunciará que su Administración está elaborando estándares de reducción de gases de efecto invernadero y requisitos de ahorro de combustible para vehículos, incluidos camiones de carga pesada y media, según la Casa Blanca.Los mandatos son una pieza central de los planes ambientales de Biden y marcan el primer gran esfuerzo de su Administración para utilizar la regulación para reducir los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Las agencias federales están desarrollando reglas adicionales dirigidas a las emisiones de metano de pozos petroleros y las emisiones de dióxido de carbono de las plantas de energía, después de que la Administración Trump relajara los requisitos.Los fabricantes de automóviles dicen que cuentan con la ayuda del Gobierno para cumplir con los nuevos objetivos para los vehículos, incluso cuando algunos ambientalistas dijeron que no eran lo suficientemente duros como para enfrentar los problemas ecológicos manifestados en sequías, incendios forestales y el derretimiento del hielo ártico. La industria del transporte representa la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, según datos de la Agencia de Protección Ambiental."Esto representa un cambio drástico para el mercado estadounidense actual que solo se puede lograr con el despliegue oportuno del conjunto completo de políticas de electrificación comprometidas por la Administración", dijeron Ford Motor Co., General Motors Co. y Stellantis NV en un comunicado. "Nuestros anuncios recientes de productos, tecnología e inversiones destacan nuestro compromiso colectivo de ser líderes en la transición de Estados Unidos a los vehículos eléctricos".Los fabricantes de automóviles estadounidenses han anunciado planes para invertir miles de millones en la producción de vehículos neutrales en carbono. GM, por ejemplo, se comprometió a vender solo modelos que generen cero emisiones para 2035. Ford dijo que espera que el 40 por ciento de su volumen global de vehículos sea totalmente eléctrico para 2030 y Stellantis ha dicho que apunta a que más del 70 por ciento de las ventas en Europa y más del 40 por ciento en Estados Unidos sean "vehículos de bajas emisiones", es decir, eléctricos o híbridos, para 2030.En la primavera, Biden solicitó al Congreso 15 mil millones de dólares en gastos para construir una red de costa a costa de 500 mil estaciones de carga. El paquete de infraestructura bipartidista que dio a conocer el Senado el domingo proporcionaría solo la mitad de ese monto.La Casa Blanca estima que los estándares, junto con los objetivos de venta de vehículos, pondrán a la nación en el camino correcto para reducir las emisiones de los vehículos nuevos en un 60 por ciento en 2030 en comparación con el año pasado.