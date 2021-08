Quiere China que manufactura lidere su economía

Greg Ip / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para los inversionistas occidentales, la represión regulatoria de China contra empresas superestrellas como Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. y Didi Global Inc. debe parecer un acto suicida. ¿Qué mejor manera de socavar el crecimiento que incapacitar a algunas de las empresas de tecnología más exitosas del mundo?El Presidente Xi Jinping no estaría de acuerdo. En su opinión, la tecnología existe en dos variedades: agradable y necesaria. Es agradable tener empresas de redes sociales, comercio electrónico y otras compañías de Internet para consumidores, pero en su opinión, la grandeza nacional no depende de tener los mejores chats grupales o viajes compartidos del mundo.Por el contrario, Xi cree que el País necesita tener semiconductores de estado del arte, baterías para automóviles eléctricos, aviones comerciales y equipo de telecomunicaciones para conservar el dominio manufacturero de China, evitar la desindustrialización y lograr autonomía de los proveedores extranjeros. Así que incluso mientras el Partido Comunista de China desata un asalto regulatorio en múltiples frentes contra las empresas de Internet de consumo, continúa derramando subsidios, protección y mandatos de "compre chino" a los fabricantes.Xi describió estas prioridades diferenciales en un discurso publicado en Qiushi, una revista del partido, el año pasado. Reconoció que la economía en línea estaba floreciendo y dijo que China "debe acelerar la construcción de la economía digital, la sociedad digital y el gobierno digital", de acuerdo con una traducción de investigadores afiliados a la Universidad de Georgetown. "Al mismo tiempo, se debe reconocer que la economía real es el cimiento y las diversas industrias manufactureras no pueden abandonarse".Históricamente, a medida que se desarrolla la mayoría de los países, la manufactura desplaza a la agricultura y luego los servicios desplazan a la manufactura. En las últimas décadas, la participación de la manufactura en el producto interno bruto de la mayoría de las economías avanzadas ha disminuido, particularmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, que han visto franjas de empleo industrial migrar al extranjero, especialmente a China.Si bien ha disminuido la participación de la manufactura en el PIB chino, al 26% sigue siendo la más alta de todas las principales economías, y el gobierno chino quiere que se quede allí, insistiendo, de hecho, en que China no siga a otros por el camino de la desindustrialización."No puede ser como el Reino Unido, que tiene tanto éxito en las industrias que parecen inteligentes -televisión, periodismo, finanzas y universidades- mientras experimenta una disminución en la intensidad de investigación y desarrollo y una pérdida global de posición entre sus empresas más grandes", escribió Dan Wang, un analista de tecnología en Gavekal Dragonomics, un servicio de investigación centrado en China, a principios de este año.Los políticos de todo el mundo tienden a fetichizar la fabricación; los inversionistas no. La mayor parte de la industria manufacturera es ferozmente competitiva y requiere enormes cantidades de capital y trabajo, todo lo cual pesa sobre las ganancias. En contraste, una empresa de internet de consumo con una plataforma dominante puede generar grandes cantidades de efectivo con una inversión incremental mínima. Es por eso que Facebook Inc. vale 11 veces más que el fabricante de semiconductores Micron Technology Inc., aunque Facebook emplea sólo 50% más personas. Es por eso que en febrero, antes de la reciente ola de ventas, Alibaba, filial del gigante financiero en línea Ant Group, valía 20 veces más que Semiconductor Manufacturing International Corp., el "campeón nacional" fuertemente subsidiado del sector de chips de China.Pero en opinión de los líderes chinos, las empresas de consumo de internet imponen costos a la sociedad que no se reflejan en los valores del mercado privado. Empresas como Ant amenazan la estabilidad del sistema financiero, la educación en línea alimenta la ansiedad social y los juegos en línea como el de Tencent representan un "opio para la mente", como lo expresó una publicación estatal esta semana.Por otra parte, los líderes chinos creen que la manufactura confiere beneficios sociales que los valores del mercado no reflejan. Durante décadas, ha sido la forma en que el país creó empleos, incrementó la productividad y difundió las habilidades y los conocimientos técnicos esenciales. Ahora, para lograr la paridad con Occidente, creen que China debe poder fabricar la tecnología más avanzada, y utilizará subsidios, proteccionismo y transferencias de tecnología forzadas para lograrlo.Los líderes estadounidenses pueden simpatizar con ello: a ellos también les preocupa que las grandes empresas de tecnología sofocan la competencia, violan la privacidad, propagan información errónea y fomentan la adicción en línea. Están listos para emular a China en su disposición a subsidiar a los fabricantes que son considerados como esenciales para la seguridad nacional. Pero en Estados Unidos, el Gobierno pasa a un segundo plano frente a los mercados privados en la asignación de capital. En China, es al revés.Esto no significa que China esté en lo correcto. La asignación de capital a las industrias consideradas necesarias para el desarrollo nacional arrojó grandes beneficios cuando la economía aún tenía mucho terreno por recorrer para ponerse al día. A medida que China se ha puesto al día, los rendimientos se han desplomado y las industrias chinas a menudo están inundadas de exceso de capacidad y deuda. Además, el mercado interno de China no puede absorber todo lo que producen sus fábricas; el excedente tiene que exportarse. Para mantener una participación tan grande del PIB por el sector manufacturero, China de hecho obliga a otros países a aceptar una participación menor, lo que perpetúa las fricciones comerciales.Sin embargo, ya sea que las prioridades del Partido Comunista resulten tener sentido a largo plazo, la reciente agitación en las acciones chinas muestra que pueden hacer o deshacer el futuro de una empresa a corto plazo. "El Estado opera el capitalismo para servir los intereses de la mayoría de la gente", escribió Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura Bridgewater Associates, la semana pasada. "Los capitalistas tienen que entender sus lugares subordinados en el sistema o sufrirán las consecuencias de sus errores".Edición del artículo original