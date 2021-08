Quiere Conarte colaboración del Municipio

02 min 30 seg

Teresa Martínez

SIN CAMBIOS

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Durante la junta de transición de Conarte, Ricardo Marcos, presidente de la institución, pidió a más colaboración del Municipio de Monterrey, cuya actual administración no permitió la construcción de una Esfera Cultural en San Bernabé.En la reunión, Martha Herrera, futura Secretaria de Desarrollo Social estatal, preguntó por áreas de oportunidad para la próxima administración que será liderada por el Gobernador electo Samuel García, de Movimiento Ciudadano.Como la siguiente administración regia estará encabezada por el Alcalde electo Luis Donaldo Colosio, del mismo partido que García, Marcos espera mayor colaboración entre Conarte y la Ciudad.Las Esferas Culturales fue uno de los proyectos que Marcos destacó como logros de Conarte con sedes en Galeana, García y El Carmen, aunque otras dos no pudieron realizarse."Ahí vemos la cuestión de la voluntad política. Una de estas Esferas (Culturales) la habíamos considerado que fuera en San Bernabé en el Municipio de Monterrey, con el cual no hemos tenido una afortunada relación de trabajo", aseguró Marcos."Sí veo un potencial en que la administración entrante, que trae el espejeo con el Municipio de Monterrey, y les va a permitir emprender proyectos de mayor interés".Marcos dijo que el Ayuntamiento regio solo colaboró con proyectos relacionados con la conservación del patrimonio cultural, refiriéndose a las restauraciones de monumentos realizadas con financiamiento del Fidecultural.Para que los proyectos de las Esferas Culturales continúen, Marcos recomendó que se forme un consejo ciudadano que supervise los programas de los recintos dedicados a reforzar el tejido social en zonas de ultracrecimiento.Con las Esferas y el LabNL, Marcos destacó que la infraestructura cultural de Conarte creció en un 60 por ciento.También en la junta, Magdalena Cárdenas, directora de 3Museos, reportó logros de la institución, como el resguardo de colecciones de Marfiles y Castas; haber presentado la expo internacional "Arte e imperio. La edad de oro de España", y la reparación de la terraza del Museo del Noreste, que tenía filtraciones.La nueva administración estatal no contempla por ahora convertir a Conarte en una secretaría o dirección de cultura, como señalan versiones que circulan por redes."Se están analizando los temas y por eso queremos ver detalles e irnos a lo profundo para que el Gobernador electo pueda tomar las decisiones más pertinentes. Por lo pronto, no hay una decisión de este tipo tomada", dijo Herrera en entrevista posterior a la reunión.Sobre quien tomará la presidencia de Conarte, indicó que seguramente el anuncio se dará junto con el de los demás nombramientos, una semana antes de que García asuma la Gubernatura, el 4 de octubre.Melissa Segura, actual secretaria técnica de Conarte, fue presentada el domingo como parte del equipo de transición del Gobernador electo.