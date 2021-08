Quieren mayor recaudación y menos defraudadores fiscales

Lo que se viene en materia fiscal es hacer ajustes necesarios para elevar la recaudación y cerrar espacios a los defraudadores, advirtió el Procurador Fiscal, Carlos Romero.Al participar en el Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, el Procurador Fiscal descartó que se avecinen nuevos impuestos o se graven cuestiones como las herencias o los alimentos y medicinas."Lo que no viene es aumento de impuestos, aumento de tasas o cualquier otro escenario donde se pueda hablar de nuevos impuestos. Lo que cada año nos preguntan es si vendrá impuesto sobre herencias: no va a venir impuesto sobre herencias, no va a haber nuevos impuestos ni se van a poner a alimentos y medicinas."Lo que se busca es hacer los ajustes necesarios para seguir recaudando más, para poder seguir cerrando espacios fiscales que puedan ser aprovechados por defraudadores", subrayó en el evento organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México.Dijo que el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas para perseguir delitos y darles "más dientes".Romero Aranda subrayó que es necesario cambiar la cultura fiscal del País porque anteriormente "todo mundo estaba acostumbrado a no pagar impuestos"."Ahora se premia al cumplido, y al que incumple, todo el peso de la ley", subrayó.Desde su punto de vista, se ha elevado la percepción de riesgo de incumplir con las obligaciones fiscales, porque se han presentado querellas en contra de factureras y se persiguen los delitos fiscales de los grandes contribuyentes.En este sentido, señaló que las acciones tomadas en contra de la defraudación fiscal permitieron que se lograra una recaudación equivalente a 2 puntos del Prodicto Interno Bruto (PIB).