Quitan deporte a niños en NL

Ángel Charles

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Dos semanas después de cerrar parques con el argumento del alza en contagios y hospitalizaciones derivado de la tercera ola de Covid-19, el Gobierno de Nuevo León también eliminó ayer toda actividad deportiva pública para los menores de 16 años.Aunque el jueves, al anunciarse las nuevas restricciones, se informó que quedaban suspendidas las ligas deportivas infantiles, la Secretaría de Salud estatal circuló ayer un comunicado precisando que también están prohibidos entrenamientos y todo tipo de torneos."En relación con las actividades de ligas deportivas infantiles, así como entrenamientos y torneos dirigidos a menores de 16 años, quedan suspendidas", señala la circular firmada por Carlos Elizondo, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario."Lo anterior aplica para academias deportivas, gimnasios, instituciones educativas, entre otros".Propietarios y responsables de establecimientos con actividades deportivas cuestionaron la medida."No le quiten el deporte a los niños, porque es salud", dijo Gerardo González, dueño de la Liga Retro Soccer, de San Nicolás."Todos ocupamos salir a hacer ejercicio", agregó. "Creo que debieron escalonar horarios, limitar aforos, pero no suspender todas las actividades".Otros dueños de ligas deportivas criticaron la medida, pues primero limitaron la movilidad de los menores y ahora les quitan actividades deportivas, lo que podría originar otro tipo de problemas en ellos.La circular advierte que se realizarán inspecciones sanitarias para corroborar que cumplan con las restricciones que entraron en vigor ayer.En la actualización diaria de contagios, Manuel de la O, Secretario de Salud estatal, pidió respetar las restricciones."(La prohibición) es para toda la actividad deportiva, toda la actividad deportiva de las ligas pequeñas están prohibidas, están suspendidas", recalcó De la O."No nos autoengañemos, no burlen la ley, no burlen los acuerdos... El daño es para toda la sociedad".Desde el 9 de agosto pasado se mantienen cerrados los parques, incluyendo Parque Fundidora y Chipinque, lo que ha dejado a todos sin espacios de recreación y deporte.Hasta ayer, según cifras oficiales, se han contagiado en lo que va de la pandemia 11 mil 543 menores de edad, que representan un 5 por ciento del total de contagios en la entidad, que suman 238 mil 287 casos.Además, han fallecido 54 menores de un total de 12 mil 304 defunciones, que representan el 0.43 por ciento.