Ramas caídas obstruyen tránsito

en calle Sioux

ALEJANDRA ARELLANO

Hora de publicación: 13:44 hrs.

Los fuertes vientos y chubascos que cayeron en la zona metropolitana, desde el miércoles, causaron daños en un árbol de la calle Sioux, entre Cheyene y Tepaneca, reportaron vecinos delPor su gran tamaño, las ramas caídas obstruían toda la calle, por lo que el problema requería atención urgente., vecina afectada, comentó que debido al viento que se sintió en la ciudad, las ramas del árbol que se encuentra dentro de las instalaciones de la Secundaria Mariano Escobedo, se cayeron."El jueves en la mañana necesitábamos salir, por lo que mi esposo e hijos se pusieron a recogerlas y apilarlas en la banqueta donde no estorbaran".Añadió que está calle es importante ya que la mayoría de los automóviles la utilizan como vía alterna de la Avenida Azteca, para rodear el tráfico.Desde el jueves, la vecina se encargó de avisar a municipio y reportar el problema por varios medios, para ver en cuál le hacían caso; ese mismo día, por la tarde, una patrulla acudió al lugar a revisar los daños.No fue sino hasta el martesque una cuadrilla acudió al sitio para encargarse de la limpieza., otro vecino perjudicado, dijo que es problema que anteriormente habían tratado con el director de la escuela."Dentro del terreno de la escuela hay árboles grandes que necesitan mantenimiento, con esto me refiero a que se les de el corte adecuado de las ramas, así como inspeccionar cuáles ya están secos o enfermos."Pero como las autoridades escolares no están al pendiente de los planteles, no se dan cuenta, y nos dejan todo el trabajo a los vecinos que batallamos con las ramas y la basura que generan".Roberto García, por su parte, expresó su inconformidad con la escuela porque no hacen labores de limpieza en sus banquetas."Ahorita se ve evidente el problema por el Covid, los niños y maestros todavía no acuden a los planteles por lo que no hay limpieza, pero que en años anteriores a la pandemia era igual, pues durante las vacaciones escolares no había nadie a cargo del espacio".Sugirió que los encargados pongan atención en sus instalaciones., Secretario de Servicios Públicos explicó que ponen a disposición de todos los vecinos el call center de Servicios Públicos."El número es, donde pueden hacer todos los reportes en materia de plazas, reparación de pavimentos, luminarias, y limpia".