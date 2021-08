Rastrean a escolta que mata a chofer; es militar retirado

03 min 30 seg

Mario Álvarez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Agentes de la Policía Ministerial rastrean en diferentes domicilios al militar retirado, quien laboraba como escolta y la semana pasada asesinó a un chofer en la casa donde ambos trabajaban, en San Pedro.Una fuente policial informó que Francisco, de 60 años, es proveniente de otro Estado de la república, sin especificar de dónde.Mencionó que ya están trabajando en coordinación con las autoridades de la otra entidad, para tratar de ubicar al acusado.Agregó que también se realizan indagatorias en otras entidades donde estuvo laborando cuando fue militar activo y no se descarta que pudiera ocultarse.Francisco es acusado de darle muerte a balazos al chofer Mario Oviedo Gallegos, de 41 años, el jueves de la semana pasada, en la cochera de una casa de la calle Monte Aventino.Los hechos fueron captados por al menos una cámara de seguridad del inmueble.Francisco laboraba como escolta y Oviedo Gallegos como chofer de la familia.Se precisó que el propietario de la casa, quien tiene una empresa de reciclados, en Apodaca, no contrató de manera directa al escolta.El informante detalló que el empresario solicitó los servicios a una empresa de seguridad ubicada también en Apodaca, para la que labora el militar retirado.Testimonios recabados por las autoridades indican que el chofer ya se había quejado de que el escolta lo hostigaba.El día de los hechos discutieron, presuntamente porque el escolta se negó a abrirle el portón al chofer.Durante la discusión, Oviedo Gallegos enfrentó a golpes a Francisco, quien sacó su arma y lo acribilló, de acuerdo con lo que captó la cámara de seguridad.Tras la agresión a tiros, el militar retirado huyó en su auto, un Nissan blanco del que la autoridad no ha especificado si ya lo encontró.