Rastrean frackers emisiones y fugas de gas metano

Collin Eaton / THE WALL STREET JOURNAL

Los drones se desplazaban en patrones sobre los pozos de gas natural en las colinas del suroeste de Pennsylvania, mientras los trabajadores en lo alto de tanques de agua apuntaban cámaras especializadas, y un helicóptero equipado con un sistema de detección de luz láser sobrevolaba a baja altura. Todos buscaban un enemigo invisible: el metano.La industria estadounidense del gas enfrenta cada vez mayor presión por parte de inversionistas y clientes para demostrar que su combustible tiene una procedencia más baja en carbono para venderlo en todo el mundo. Eso ha llevado a EQT Corp., el principal productor de gas de EU, y a Cheniere Energy Inc., el principal exportador, a unirse y rastrear las emisiones de los pozos que alimentan a las principales terminales de envío.Las empresas intentan recopilar datos confiables sobre las emisiones de metano -un potente gas de efecto invernadero que atrae cada vez más el escrutinio por sus contribuciones al cambio climático- y demostrar que pueden reducir estas emisiones con el tiempo."Lo que realmente estamos tratando de hacer es generar confianza en el usuario final de que nuestras mediciones son correctas", dijo David Khani, director financiero de EQT.El gas natural se ha disparado en todo el mundo en las últimas décadas a medida que los países toman acciones para sustituir los combustibles fósiles más sucios, como el carbón y el petróleo. Durante mucho tiempo se le ha promocionado como un puente a un futuro con menores emisiones de carbono. Pero mientras que el gas quema más limpio que el carbón, las operaciones de gas filtran metano, que tiene un efecto más potente sobre el calentamiento atmosférico que el dióxido de carbono, aunque constituye un menor porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.Los inversionistas, formuladores de políticas y compradores de gas natural licuado, conocido como GNL, están reconsiderando el papel del combustible en su mezcla energética debido a las preocupaciones sobre las emisiones de metano, destacadas esta semana como un contribuyente significativo al cambio climático por un panel científico que trabaja bajo el auspicios de la ONU.Esas preocupaciones, pronunciadas en Europa y cada vez más en Asia, son un problema para los transportistas de GNL, ya que algunos de sus clientes dan señales querer aliviar el consumo de gas con el tiempo. En un borrador de política el mes pasado, los reguladores japoneses dijeron que el país haría que el GNL representara el 20% de su generación de energía proyectada para el 2030, por debajo de una meta anterior del 27%. La Unión Europea ha estado sopesando cómo presionar a los transportistas de GNL para que reduzcan las emisiones. Podría, por ejemplo, incluir GNL entre las importaciones sujetas a un impuesto fronterizo al carbono propuesto recientemente.Casi todas las industrias enfrentan ahora cierta presión para reducir su huella de carbono, al enfocarse más los inversionistas en los aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y presionar a que las compañías brinden datos de emisiones confiables. Pero la presión se ha vuelto particularmente aguda para las empresas de petróleo y gas, cuyos principales productos contribuyen directamente al cambio climático.Producir, transportar y, en última instancia, quemar una tonelada métrica de GNL libera el gas de efecto invernadero equivalente a unas 3.4 toneladas métricas de dióxido de carbono, arroja un cálculo del Gobierno del Reino Unido, aproximadamente una cuarta parte de las cuales se emiten antes de que el combustible llegue a una planta de energía.Aunque el mundo ahora está devorando gas natural a medida que las economías emergen de la pandemia de coronavirus, los ejecutivos de shale dijeron que mantener los suministros de EU competitivos a más largo plazo requerirá que las empresas atrapen las fugas de los pozos, las instalaciones de procesamiento, las tuberías y las plantas de exportación antes de que los camiones y buques cisterna lo lleven por todo el mundo. La parte complicada, indicaron, es demostrar a los escépticos que en realidad lo están haciendo.Cheniere, el mayor exportador de GNL de EU comenzó este verano a encabezar un esfuerzo conjunto con EQT, el mayor productor de gas, y otros cuatro productores estadounidenses para descubrir la forma más efectiva de monitorear y cuantificar las emisiones de metano.Durante seis meses, las empresas y los investigadores planean probar drones, cámaras especializadas que pueden ver gas metano, y otras tecnologías en unos 100 pozos en la formación de shale Marcellus en el noreste de EU, en la formación de esquisto Haynesville en el este de Texas y Louisiana, y en la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y Nuevo México.El objetivo es recopilar datos de emisiones de metano y ver cómo se comparan con las estimaciones actuales de los reguladores ambientales de EU que los críticos consideran demasiado conservadores ya que sus datos subyacentes no se basan en mediciones continuas. Las compañías entonces decidirán qué tecnología es la más efectiva cuando se implementa a mayor escala para el monitoreo continuo de fugas de metano y qué formas son mejores para reducir emisiones.EQT ha dicho que gastará 20 millones de dólares en los próximos años para reemplazar dispositivos neumáticos con fugas, que ayudan a mover los fluidos de los pozos a las instalaciones de producción y tanques de agua, con válvulas eléctricas, señalaron los ejecutivos. Esperan que eso reduzca alrededor del 80% de las emisiones de metano de la empresa. La compañía también comenzó a utilizar exclusivamente equipos de fracturamiento hidráulico de propulsión eléctrica el año pasado.Cheniere entregó lo que llamó su primera carga neutra en carbono a Royal Dutch Shell PLC en Europa en abril, mediante la compra de compensaciones de carbono de Shell. También planea brindar a los clientes datos el próximo año sobre las emisiones vinculadas a cada envío que embarca desde sus dos instalaciones de exportación en la Costa del Golfo. Esos datos, contenidos en las etiquetas de emisiones de carga de Cheniere, se basarán en su análisis de las emisiones de su cadena de suministro.La industria del gas de EU no ha "hecho un buen trabajo obteniendo la información transparente y auditable" que necesita para respaldar su afirmación de que ha estado reduciendo las emisiones, y que la recopilación de esos datos será fundamental para la aprobación social de su operación en el futuro, dijo Anatol Feygin, director comercial de Cheniere. La empresa aún no ha anunciado ninguna asociación con compañías de gasoductos que transportan gas, otra área en la que dijo que sus esfuerzos necesitarán más trabajo."Va a llevar mucho tiempo migrar toda la cadena de suministro", afirmó Feygin.Edición del artículo original