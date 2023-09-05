Denisse Arizpe, Raúl Banda, Norma Alvarado de Banda y Vannia Banda Crédito: César González
Denisse Arizpe, Raúl Banda, Norma Alvarado de Banda y Vannia Banda Crédito: César González
Raúl Banda y Norma Alvarado de Banda
Denisse Arizpe, Raúl Banda, Norma Alvarado de Banda y Vannia Banda
Herminia García y Fidel Villarreal
Mirthala Prieto y César Urbina
Gerardo Banda y Lupita Mercado
Deyanira Banda de Saucedo y Lorenzo Saucedo
Denisse Arizpe y Ana Karen Sánchez
Mariza Cabrera y Jesús Banda
Alán Smith, Damaris Solís, Guillermo Smith, Adriana Ayala y Eduardo Smith