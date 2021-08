Rayadas buscan aprovechar

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 00:34 hrs.

Las Rayadas van encontrando el camino bajo el mando de Eva Espejo y ya suman 3 victorias de forma consecutiva.Y la racha puede seguir esta noche, a partir de las 20:00 horas, cuando visiten a un débil Mazatlán FC que ocupa el último lugar de la tabla general y aún no encuentra el gol.Son las dos caras distintas en la Liga MX Femenil.Las regias marchan en el tercer lugar, y en caso de vencer a las Cañoneras podrían trepar al liderato, con saldo de tres triunfos y un empate, en el arranque de la etapa de Espejo con las albiazules.Por si fuera poco, el Monterrey no ha recibido gol en sus últimos tres encuentros, situación muy distante a la que se vive en el entorno de las sinaloenses.Tras las primeras cuatro jornadas, las mazatlecas no han sumado unidades y han recibido 11 goles.Desirée Monsiváis está muy cerca de llegar al centenar de anotaciones en la Liga, tan sólo 3 tantos la separan de la cifra y podría acrecentar su cuota goleadora ante las moradas.Actualmente tiene 3 tantos en el Grita México A21.En los dos enfrentamientos que han tenido ambas escuadras, las Rayadas han vencido con goleadas de 6-0 y 3-0, por lo que buscarán seguir bajo esa tónica.