Reaparece Jiménez en la Premier tras casi 9 meses

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 09:00 hrs.

Casi 9 meses después de la fractura que sufrió en el cráneo, el mexicano Raúl Jiménez volvió a disputar un encuentro oficial.Más de 250 días pasaron para que el lobo mexicano pisara una cancha por la Premier League, desde el encontronazo con el jugador del Arsenal David Luiz que le pudo costar la carrera, o al menos así pareció en ese momento, por largo tiempo que estuvo en tendido en el césped, sin reacción.El Wolverhampton fue cauto con su recuperación, le hizo sumar minutos en la pretemporada y este día, por la fecha 1 de la Liga Premier, Raúl Jiménez sumó un encuentro más como titular con los Lobos.Pero el choque fue difícil en muchos aspectos para Raúl, sus compañeros y hasta los jugadores del Leicester City, que se llevaron el triunfo 1-0, y que no dejaron de apoyar al tricolor cada que este caía o fallaba.El mexicano tocó poco el esférico en la primera mitad, marcada por un dominio local que casi no le prestó la pelota al conjunto amarillo; de ellos, Adama Traoré fue el único en poder generar peligro, tras un error en la salida de los Foxes, mismo que no pudo aprovechar.Jamie Vardy fue el más vistoso de todo el juego, generándose oportunidades y aprovechando una al 41', punteando el balón para el gol del triunfo.En el complemento, los pupilos de Bruno Lage, quien tomó las riendas del equipo para esta temporada, dieron una mejor cara, incluido Jiménez, quien participó más y fue principal receptor de los servicios a profundidad y hasta de las disculpas de los rivales.Cuando el mexicano era derribado, rápidamente aparecía un jugador del Leicester City para ofrecerle ayuda para levantarse, charlar un poco con él y preguntarle sobre su salud. Así lo hicieron el zaguero Ricardo Pereira y el portero Kasper Schmeichel.El ariete tricolor estuvo cerca de apuntarse la primera asistencia de la campaña con una buena combinación con Trincao, que no pudo definir, así como tampoco lo hizo Morgan Gibbs-White, quien al 86' se plantó frente al arco pero no logró evitar una pierna salvadora de la zaga.Jiménez disputó los 90 minutos, se le notó con confianza, intentando con acciones individuales cuando el equipo estaba atrás y apoyándose cuando tuvo compañía.La próxima jornada, los Lobos se presentan ante su afición en el Molineux, ante el Tottenham de su ex estratega Nuno Espírito Santo.