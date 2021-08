Rechaza juez amparar a Bozzo contra captura

Un juez federal descartó tramitar el amparo que promovió Laura Bozzo contra la orden de aprehensión e internamiento voluntario a prisión, y decidió turnar su demanda a un Juzgado de Toluca, Estado de México, al estimar que por territorialidad ese es el lugar indicado para darle curso.René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, se declaró incompetente para llevar el amparo porque los mandamientos judiciales de los que ella se queja fueron dictados por un juez de Almoloya de Juárez, municipio que es más cercano a la capital mexiquense.Ramos, por tanto, no le concedió a Bozzo la suspensión de la orden de aprehensión y a estas horas continúa evadida de la justicia y buscada por la Fiscalía General de la República (FGR).Bozzo fue procesada por el delito de depositaría infiel, por vender un inmueble embargado por el SAT y con el que había garantizado un adeudo fiscal de más de 13 millones de pesos.En ese procedimiento, el juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada."Los efectos de la medida cautelar son de naturaleza ejecutiva, la cual tendrá lugar en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que es donde deberá ponerse a disposición la quejosa para la consecución del procedimiento", establece el resolutivo del juez Ramos Pérez."Jurisdicción que se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; consecuentemente.., el Juez competente para conocer de dicho acto es aquél en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado".El miércoles, cuando la conductora de "Laura en América" fue vinculada a proceso, el juez de la causa le dio un plazo de 48 horas para internarse voluntariamente en el penal de Santiaguito, Estado de México, o de lo contrario libraría la orden de aprehensión.Ese plazo venció el viernes a las 16:00 horas, pero un día antes Bozzo presentó su demanda ante el juez Ramos PérezEste último también dijo que no era competente para tramitar la demanda de garantías porque la conductora reclama una orden de aprehensión que no había sido girada en el momento en que fue presentado el amparo.