Rechaza Sauri urgencia para aprobar ley sobre revocación

01 min 30 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 15:39 hrs.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, manifestó que no hay urgencia alguna para convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el único fin de discutir la ley de revocación de mandato.Consideró que es un tema muy delicado para el País y que necesita la suficiente discusión de los diversos grupos parlamentarios, a fin de aprobar de consenso para la legislación que regula el proceso de revocación del Ejecutivo federal."De ninguna manera urge un período extra para aprobar la ley, el Senado será Cámara de origen y estaría listo el dictamen cuando inicie la legislatura y en septiembre se apruebe. No hay de ninguna manera prisa", señaló la legisladora del PRI.Indicó que hay tiempo para analizar el tema, a fin de que en noviembre inicie la recolección de firmas de ciudadanos que propongan la revocación del actual Presidente.Destacó que como no es una ley electoral, no hay impedimento para discutir y aprobar la ley secundaria en el tema.Sauri subrayó que no se trata de cualquier tema, sino de la posibilidad de que el Presidente deje su cargo, no el primero de octubre del 2024, sino en marzo del 2022.La presidenta de la Cámara también precisó que no se trata de un ejercicio de ratificación del Ejecutivo, sino de la posibilidad de que concluya su gestión antes del tiempo por el que fue electo, razón por la cual es tan delicado el tema."No hay necesidad del extraordinario y hay que legislar con seriedad y cuidado la revocación de mandato. Como dice el clásico: ¿Pero qué necesidad?", resaltó.