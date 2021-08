Rechazan PRI y MC purga de Monreal

Mayolo López y Martha Martínez

Será prioridad de Morena reforma electoral

Las bancadas del PRI y de MC en el Senado de la República rechazaron el proyecto de iniciativa que Morena pretende empujar para renovar por completo el INE y el Tribunal Electoral.La diputada Dulce María Sauri Riancho apeló a la "sensibilidad" del promotor de la iniciativa, el senador Ricardo Monreal, para borrar buena parte de su proyecto."Espero que el borrador de esta iniciativa de reforma constitucional sea eso: un borrador que pueda borrar. Espero que el senador Monreal, con su alta sensibilidad, tome un borrador de esos grandotes, de los que se están vendiendo ahora que se inicia la temporada escolar, y le mueva duro, por no decir que utilice el teclado del mouse y pum y lo borre", dijo Sauri en conferencia de prensa.El senador Manuel Añorve afirmó que no debe permitirse que desaparezcan el INE y el TEPJF para que se haga un INE y un Tribunal a modo del Ejecutivo en turno.La senadora Claudia Ruiz Massieu consideró que es una mala idea legislar contra alguien."No vamos a concurrir a ninguna reforma que lo que busque sea castigar a funcionarios que le puedan ser incómodos a un partido o al poder", señaló.El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que ese proyecto "no es la posición" del movimiento naranja.Delgado exigió al INE que deje de pelear el protagonismo político con el Presidente de la República.El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la reforma electoral será la prioridad de su partido en el Congreso.Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que será él quien presente la iniciativa, el líder morenista se pronunció a favor de apoyar dicha propuesta."En Morena refrendamos nuestro apoyo a la propuesta del Presidente de la República de llevar a cabo una reforma electoral, pues necesitamos instituciones que representen a la gente y no los intereses de los de antes, tenemos que lograr una democracia auténtica", dijo.Delgado acusó que tanto el INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF están en contra de Morena y aseguró que al interior de dichos organismos existen sesgos partidistas."En campaña, el INE nos quitó dos candidaturas en un acto antidemocrático y autoritario, ahora algunos integrantes del Tribunal pretenden ignorar la voluntad del pueblo y arrebatar a nuestro movimiento lo que se ganó en las urnas, incluidas dos Gubernaturas, no lo permitiremos", sostuvo.El líder morenista reitero que, desde el Congreso, Morena tomará como prioridad la renovación de los órganos electorales.Esta mañana, luego de que el senador Ricardo Monreal anunció que presentará una propuesta de reforma electoral, el Presidente dijo que él presentará una, la cual elaborará con ayuda de expertos.