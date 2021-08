Reclaman repartidores a gaseras por baja a comisión

Iris Velázquez

Hora de publicación: 11:01 hrs.

Comisionistas y repartidores inconformes que tienen suspendido el servicio de gas LP en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) exigieron a las gaseras una solución por la reducción de sus comisiones.En la zona de San Juan Ixhuatepec popularmente conocida como San Juanico, en Tlalnepantla, empleados pernoctaron al exterior de sus empresas en espera de una respuesta.Víctor Manuel Ramírez, comisionista que aguarda en la empresa Gasomático, consideró que, por lo que dijo el Presidente sobre que analizan denuncias y la intervención de la Guardia Nacional, él tiene los datos incorrectos."Nosotros somos trabajadores, digo no tiene porqué la Guardia Nacional. Nosotros no estamos afectando ni queriendo violentar a nadie. Lo único que estamos aquí afuera esperando a que salga alguien de la empresa y nos dé nuestra respuesta a nuestra comisión", dijo."Pues lo único que queremos es trabajar y no queremos que nos mande ahora hasta la Guardia Nacional, yo creo que para querernos quitar de aquí. Lo que tiene que hacer, yo creo, es hablar con los empresarios y hacerles ver que somos trabajadores y tenemos que regresar a tener nuestro ingreso", añadió.Aclaró que ellos no se oponen a que bajen los precios del servicio, y enfatizó que la inconformidad es que se haya reducido su comisión de 4 o 5 pesos a 50 centavos por litro.Ellos, indicó, no tienen un sueldo fijo, sino que ganan de comisiones y las empresas gaseras no están dispuestas a aportarles una ganancia."Ellos tienen la planta y el producto. Nosotros somos los del contacto, los que lo llevamos a los hogares. Si no salimos a trabajar es porque no hay ninguna garantía, no podemos salir a trabajar si no tenemos para pagar la carburación o la gasolina de los camiones. Cómo salimos a trabajar si no tenemos ni para pagar eso."La empresa está negada a darnos una solución y lo que podemos esperar es simplemente que salga alguien y nos diga si nos va a regresar la comisión, pero si no sale no podemos movernos de aquí porque no hay con qué poder trabajar", agregó.En tanto, en la zona de Xalostoc, en Ecatepec, donde los empleados también pernoctaron, Demetrio Gutiérrez en Flama Gas indicó que la Guardia Nacional se apersonó desde ayer y a ellos y al Presidente les contestan que su movimiento es pacífico."No estamos en contra de que baje (gas), pero de qué vamos a vivir nosotros, pues sin solución ya queremos hacer una marcha al Zócalo y que nos atiendan las autoridades", expuso."Está todo igual, no nos dan solución. Lo malo es que sólo hablan que no queremos vender gas, porque queremos ganar más y no es por eso , no hablan de que las gaseras nos quieren cobrar todo el descuento a nosotros", explicó.