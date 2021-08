Reconocen afectaciones en Cosalá por toma de mina

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 12:16 hrs.

Los más afectados por la toma de la mina San Rafael, operada por la canadiene Americas Gold and Silver, han sido los trabajadores y la comunidad de Cosalá, Sinaloa, donde se encuentra la mina, aceptó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.En julio pasaso la minera canadiense, el Gobierno federal y el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia firmaron un acuerdo para reabrir las instalaciones de la mina San Rafael después de 18 meses de estar tomada por un grupo de 14 personas ligadas al Sindicato, ante la disputa por la titularidad de su contrato colectivo de trabajo.Sin embargo, la empresa ha asegurado que a un mes de la firma del acuerdo no tiene posesión de la mina."Vamos a seguir insistiendo, vamos a que continúe el trabajo, conciliando, buscando acuerdos para que no se afecte a los trabajadores. Porque ellos son los afectados, no los líderes, no los empresarios, no el Gobierno, (son) los trabajadores."Auténticamente se afecta a los trabajadores, también al comercio en Cosalá, en toda la región, nada más porque los señores de arriba, de la cúpula, no se ponen de acuerdo o no quieren respetar la ley. Vamos de nuevo a pedir a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Trabajo y es más, que vengan aquí y que expliquen", dijo el Presidente esta mañana.De acuerdo con el Mandatario, la situación que mantiene cerrada la mina es el pleito que sustentan Carlos Pavón, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, y Napoleón Gómez Urrutia, senador morenista y líder del Sindicato Minero, por la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la mina San Rafael."Cuando se expulsó a Napoleón Gómez Urrutia se le mandó al exilio. Los que lo expulsaron apoyaron a otro dirigente, a este señor Pavón, que había estado antes con Napoleón. Entonces, regresa Napoleón, tiene el sindicato que le corresponde, porque así lo deciden los trabajadores y existe el otro sindicato que se creó o se alentó con la salida de Napoleón."Entonces hay estas dos organizaciones que se están enfrentando por lo que se le llama en el derecho laboral la titularidad de los contratos, en esta mina o en otra o en otra", señaló el Presidente.De acuerdo con fuentes cercanas a la minera, el Sindicato de Gómez Urrutia, con quien Americas Gold and Silver y el Gobierno negociaron las condiciones de reapertura de la mina, argumenta que la mina no está en condiciones de operar a pesar de la inspección que hizo la propia Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).En su momento, fuentes cercanas a la empresa dijeron a Grupo REFORMA que las visitas no pudieron concluirse de forma sencilla ni en los tiempos estimados porque quienes tomaron la mina dificultaron las inspecciones de la STPS.Una vez concluida la visita se determinó que no existen riesgos de seguridad industrial para el reinicio de las operaciones.A las exigencias del Sindicato se han sumado en las últimas semanas que se paguen salarios caídos cuando jamás existió una huelga, pues se trata de una toma, mencionó la fuente.