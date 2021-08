Reconocen dueños de salones a trabajadores de Salud

01 min 30 seg

Emmanuel Aveldaño

Hora de publicación: 12:28 hrs.

Con pasteles, flores, globos e incluso una piñata, integrantes de Salones Infantiles Unidos se manifestación a favor del trabajo realizado por el personal médico que desde hace año y medio enfrenta la pandemia.Trabajadores y dueños de negocios arribaron a la Secretaría de Salud para entregar algunos regalos a empleados de la dependencia."A toda la gente que trabaja en los hospitales queremos externas nuestro agradecimiento", dijo Claudia Rivera, integrante del movimiento, "probablemente no podrían seguir los salones infantiles (el ustedes)"."Gracias por permitirnos trabajar con este 30 por ciento de aforo".Manuel de la O, titular de la Secretaría, agradeció personalmente las muestras de apoyo tras recibir un minuto de aplausos por parte de los simpatizantes.Entre los regalos destaca una piñata con la apariencia del Secretario de Salud."Es una distinción, que estén aquí agradeciendo es un beso al alma, no sólo son regaños y amenazas, porque he recibido amenazas por hacer los cierres"."Ya falta poco para entregar esta antorcha que siga quien viene y que continúe con este trabajo."Si todos nos cuidamos vamos a seguir reactivando la economía", agregó.De su continuidad en la Secretaría de Salud estatal prefirió no opinar al señalar que esa será una decisión que le corresponderá tomar a la administración entrante.