Reconocen su lucha por acceso a la salud

02 min 30 seg

Mariana Montes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La profesora-investigadora Sandra Mancinas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL vivió cinco meses, de mayo a octubre del año pasado, en el Cerro de la Campana.El objetivo del estudio que la llevó ahí era conocer las percepciones del riesgo y las prácticas comunitarias para prevenir y reducir daños de la entonces nueva pandemia de Covid-19.Ese esfuerzo la hizo ganar el Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2021, en la categoría Investigación en Salud, que otorga anualmente la Secretaría de Salud federal.La investigación, hecha en Nuevo León, Chiapas y Yucatán con fondos del Conacyt, fue realizada junto con la Universidad Autónoma de Yucatán y los Centros de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Sureste y Noreste."Estando en el trabajo de campo, Alejandro Meza, que fue mi compañero, y yo nos dimos cuenta de que habían muchas personas con otros padecimientos que también eran graves, pero que no estaban siendo atendidos porque la prioridad era el Covid-19", relata."Lo que decidimos hacer es un mecanismo llamado de exigibilidad para que estas personas que tenían cáncer o que tenían diabetes con complicaciones fueran atendidas, y sí logramos que fueran atendidas".¿Otros frutos de su trabajo? Realización de talleres para el cuidado de la salud, ofrecimiento de consultas médicas, repartición de despensas y creación de un Plan de Atención Comunitaria, que es un manual para que la gente tenga información confiable sobre cómo prevenir y qué hacer si alguien contrae el coronavirus.Mancinas expresa su esperanza de que el Premio que acaba de recibir ayude a visibilizar la labor esencial de las y los trabajadores sociales."Pienso que a veces el trabajo social no goza de tanto reconocimiento, aunque es una profesión importante en el sistema de salud porque a fin de cuentas es el vínculo entre la familia, el paciente y la estructura."Tener una distinción así representa el reconocimiento a la calidad de tu trabajo y es un estímulo que refuerza tu convicción, que en mi caso es la apuesta por la equidad en la atención de la salud".La miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 añade que el galardón la ayudará a seguir adelante con su vocación."El Premio consiste en diploma", dice. "No da estímulo económico de manera directa, pero en mi caso, como pertenezco al Sistema, puede significar el subir de nivel a la larga, y eso me dará un mayor estímulo y posibilidad de incentivar el conocimiento".