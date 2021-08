Recorre Sheinbaum Cirec en Miguel Hidalgo

01 min 00 seg

Eduardo Cedillo

Hora de publicación: 16:06 hrs.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió este sábado las instalaciones del Centro Integral de Reciclaje de Residuos ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.En el punto enfatizó que dicha planta es capaz de procesar hasta 150 toneladas de residuos de construcción mezclados y 250 de residuos limpios en un día.A la presentación asistieron la Secretaria del Medio Ambiente, Mariana Robles, el titular de la Seduvi, Carlos Ulloa, y el Alcalde de la demarcación, Abraham Bordem, entre otro responsables de la obra.Asimismo, y aunque no figuró en el presidium, el ex mandatario de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, asistió a dicha presentación.Sheinbaum reconoció a Romo porque dijo que sin él no hubiera sido posible esta planta de reciclaje.Esta informó Bordem, será capaz de producir hasta 640 metros cúbicos de concreto hidráulico en un día, que servirán para obras de infraestructura pública como banquetas y ciclovías.