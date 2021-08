Reduce Tabasco 'pluris' en Congreso

02 min 30 seg

Oscar Uscanga

Hora de publicación: 16:20 hrs.

Tres días después de recibir la iniciativa del Gobernador Adán Augusto López Hernández, el Congreso de Tabasco aprobó la reforma constitucional que reduce de 14 a 8 las curules plurinominales a partir del 2024.Con 26 votos a favor y 7 en contra, la Legislatura, con mayoría de Morena, decidió en sesión extraordinaria eliminar los seis espacios de representación proporcional bajo el argumento de habrá un ahorro en el erario."Mediante la disminución propuesta se lograrán ahorros significativos para el erario, en virtud que, conforme al Tabulador de puesto de elección popular 2021, la dieta neta-salario de cada diputado- es de $50,000, lo que multiplicado por 6, suma un total de 300 mil, lo que en un año ascendería a $3,600,000.00, y para la finalización del periodo de la Legislatura significaría un ahorro aproximado de $10,800", se explicó en la iniciativa."En una proyección llana, sin tomar en consideración la erogación del presupuesto que representa cada diputado, no sólo implica el pago de su dieta, sino además de servicios personales, materiales, suministros, entre otros, que constituyen una gran carga económica necesaria para el desempeño de las funciones que les han sido conferidas por mandato constitucional".En contra del dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez, aseguró que algunos de sus homólogos demostraron que en Tabasco sólo manda el Gobernador."Parece hacerse reflejo de lo que es la política en el País de un solo hombre, demostraron las y los integrantes de la Comisión de Gobernación que aprobaron este dictamen que para Morena y aliados, Tabasco es también Estado de un solo hombre, porque ahora sí, literalmente, no se atrevieron a cambiar ni una sola coma de la iniciativa presentada por el Gobernador".Gerald Washington, de la bancada del PRI, criticó que con esta reforma la Legislatura que se integre a partir del 2024 no tendrá un contrapeso de Oposición para evitar aprobaciones del partido que obtenga mayoría calificada."La finalidad de ese porcentaje de diputaciones plurinominales es evitar que sólo la fuerza política, por sí sola, tenga mayoría calificada en el Congreso para evitar abusos y autoritarismo", expresó en tribuna.En la sesión de este jueves no hubo ningún discurso a favor de la propuesta que el pasado 16 de agosto envió el Mandatario morenista, Adán Augusto López Hernández.Con la aprobación, se modificarán los artículos 12, 14 y 15 de la Constitución de la entidad, con lo cual se tendrá un total de 29 diputados en total.Actualmente, la Legislatura saliente está compuesta por 21 diputados de Morena; 6, del PRD; 6, del PRI; uno, del PVEM, y uno independiente.