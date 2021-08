Reducen en el Metro escaleras obsoletas

01 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con 37 equipos en obra y mantenimiento, el Metro de la CDMX está cerca de completar la operación óptima de todas sus escaleras eléctricas, aseguró el Sistema de Transporte Colectivo (STC).El director del organismo, Guillermo Calderón, inauguró ayer la tercera escalera eléctrica nueva de la Estación Chabacano de la Línea 8, que beneficiará a 160 mil usuarios."La puesta en funcionamiento de esta escalera es muy importante. Tenía una antigüedad de 25 años, ya no se conseguían las refacciones. De las escaleras que hay en el Metro, se encuentran actualmente 96 por ciento en funcionamiento."La inversión consta de más de 270 millones de pesos y en el transcurso del año estaremos instalando 20 escaleras adicionales", informó.En total, en esa estación circulan 450 mil usuarios, sumando todas las correspondencias.En 2018, un total de 44 escaleras estaban detenidas por falta de mantenimiento o refacciones obsoletas, lo que se traducía en una disponibilidad del 94 por ciento del total de equipos.Actualmente son 37 equipos los que no funcionan, pero todos están en obra o en mantenimiento.Los 13 que ya no podían echarse andar de nuevo -porque las refacciones estaban descontinuadas- son los que se han cambiado por completo en días pasados o se inaugurarán en lo que resta de la Administración.También volverán a funcionar 24 que están en mantenimiento.