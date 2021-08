Reflejan tu buen gusto

03 min 30 seg

Angélica Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Da una sensación de amplitud y mayor iluminación al interior de tu hogar con el uso de espejos.Además de ser elementos muy funcionales, son uno de los recursos más clásicos del interiorismo.Los especialistas dan algunas sugerencias sobre cómo se deben acomodar y la forma en que se deben elegir.Los espejos funcionan como un impulso de la energía, ya que ahí ésta rebota, de acuerdo con la interiorista Esther Puche.Por esta razón hay que utilizarlos bien para que te beneficien."Por ejemplo, iniciando por la entrada."No se aconsejan espejos que den hacia la puerta de entrada, porque hacen efecto de salida", dice la especialista.Es decir, la energía que entra por la puerta rebota inmediatamente al encontrarse con el espejo.Esto hace que se rompa el circuito favorable de energía.Por lo que si se quiere poner un espejo en la entrada se debe acomodar en forma lateral.Siempre elige un espejo totalmente liso y dale ese toque de creatividad con el marco.Hay espejos que son fragmentados, es decir, que tienen un diseño que dividen el reflejo, dice Esther Puche.La interiorista comenta que esto genera que la energía que se refleja se disperse.Lo mismo pasa cuando no se selecciona el tamaño adecuado."En el espejo que coloques debes poder verte por completo."Además debe estar en buen estado, no desgastado, estropeado y que dé un reflejo claro", dice la interiorista.Por lo que al estar en busca de un espejo es importante que, de preferencia, te reflejes de pies a cabeza.También debes tomar en cuenta el mobiliario.Los espejos deben ser proporcionales a los muebles, afirma Aldo Vega.El interiorista comenta que debes guiarte porque los espejos sean al menos del tamaño del mueble más próximo.Los interioristas coinciden en que es muy importante lo que reflejan los espejos.Por ejemplo, si se refleja desorden o caos, se va a atraer más de eso, según la filosofía del feng shui.La interiorista Esther Puche dice que no se recomienda que se reflejen televisores, inodoros o cuando una persona está durmiendo."La frecuencia que la persona emite, esa vibración, energía, estaría en constante va y viene y puede ocasionar un mal descanso y dolores de cabeza", explica.Aldo Vega señala que no es muy recomendable usar espejos en más de un muro por habitación.Esto puede causar que las personas se miren desde ángulos extraños.Para lograr este efecto opta por un espejo de un tamaño considerable para ampliar visualmente el espacio.Incluso puedes poner el espejo en todo un muro.Si es posible y el espacio lo permite acomoda el espejo en una zona cercana a la ventana, para que la luz que entre se refleje por toda la habitación.Así tendrás mayor iluminación.