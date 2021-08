Reflexiona Callegenera con reconstruir arte urbano

Teresa Martínez

Hora de publicación: 17:44 hrs.

El Festival Callegenera tendrá un espacio para reflexionar sobre la reconstrucción del arte urbano.Dentro del programa que empieza el domingo, el festival contempla la participación de 12 artistas, ocho de ellos locales, quienes fueron seleccionados por un comité curatorial integrado por Vera Primavera, Blast O y Aluche.En distintos muros localizados en las Colonias Sarabia, Terminal y Obrerista, los artistas reflexionarán sobre el eje temático "Reconstruir".Vera Primavera compartió que los tres artistas conversaron sobre la potencia y la fuerza social de las expresiones urbanas, como el muralismo y el grafiti, de contar lo que sucede en el mundo."Actualmente estamos pasando por momentos complicados, no solo de contingencia sanitaria, sino también cambio climático, revueltas sociales. Y trabajamos esta edición pensando qué hacer como movimiento", compartió la artista en videollamada."Sentimos que este tiempo difícil nos desmoraliza a todos emocional y físicamente, y los que estamos aquí, lo que se viene es la acción. Se nos ocurrió que el siguiente paso es reconstruir, a partir de ese concepto hicimos nuestra selección de artistasEntre los artistas están Ácaro, Andy Graves, Eder Salas, Vale Valencia, entre otros.Además, mañana serán anunciados los 13 artistas seleccionados para realizar murales a lo largo de la línea 3 del metro.Las actividades podrán ser modificadas en base a las nuevas restricciones sanitarias, detalló Melissa Segura, secretaria Técnica de Conarte, sin embargo, la mayoría están planeadas en formatos híbridos y al aire libre.La programación completa se encuentra en www.conarte.org.mx.Aunque todavía no está definido quién asumirá la presidencia de Conarte en la próxima administración, que será liderada por el Gobernador electo, Samuel García, Ricardo Marcos dijo que ya están listos para realizar la transición."La transición es un proceso que nos atañe a todos los organismos públicos o dependencias. Conarte de hecho está al día con esa información. Se tienen que hacer cortes, entregables (periódicamente). En ese aspecto, está todo en su lugar", dijo el presidente de Conarte."Estamos preparándonos para cerrar, para en octubre dejar las cosas como deben de ser".Sobre quién lo relevará en su cargo, Marcos dijo que todavía no se ha nombrado al próximo funcionario o funcionaria."No se ha hecho ningún comunicado al respecto, eso le corresponde al nuevo señor Gobernador electo y a su equipo".